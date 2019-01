Au revoir nounours: à Paris, les ours en peluche des Gobelins vont hiberner pour mieux revenir

Les ours en peluche du quartier parisien des Gobelins sont partis en beauté ce week-end. Ils ont dit adieu à leurs fans, aux commerçants et aux habitants du 13e arrondissement de Paris. Au programme : fête, musique et photos souvenirs. Plus de 100 personnes sont venues faire leurs adieux aux ours, qui se lancent désormais dans une « hibernation hivernale », selon l’initiateur du projet Philippe, libraire de son état.

Gros câlins

Parmi les participants figuraient de jeunes enfants et des adultes, a déclaré Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Les invités ont eu droit à une représentation déchaînée d’un groupe de musiciens, de machines à barbe à papa et de maïs soufflé, de collations et bien sûr de quelques câlins des plantigrades. Les 160 ours devraient faire leur retour au printemps et probablement en plus grand nombre.