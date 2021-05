Archéologie : les restes de neuf Néandertaliens découverts dans une grotte italienne (photos)

Les restes de neuf Néandertaliens ont été découverts dans la Grotte de Guattari, à San Felice Circeo, sur la côte entre Rome et Naples, a annoncé samedi le ministère italien de la Culture.

"C'est une découverte extraordinaire qui fera le tour du monde", a déclaré le ministre de la Culture Dario Franceschini.

"Si on tient compte des deux autres individus déjà découverts sur le même site, nous avons un total de 11 individus, confirmant qu'il s'agit de l'un des sites les plus importants au monde pour l'histoire de l'homme de Néandertal", a fait valoir pour sa part le ministère.

Huit d'entre eux ont entre 50.000 et 68.000 ans et le plus ancien sans doute 90.000 ans ou même 100.000 ans, selon le communiqué du ministère.

Pour le responsable des fouilles, Francesco Di Mario, ces individus sont représentatifs d'une population de Néandertaliens qui devait être assez importante dans cette région.