Après une diminution durant 10 ans, la consommation de pain des Belges repart à la hausse

Après une tendance à la baisse ces 10 dernières années, le Belge consomme à nouveau plus de pain, ressort-il d'une étude GfK, commandée par l'Institut Pain et santé ASBL et publiée mercredi. Une augmentation de volume total de pain de 1,5% a été constatée sur la première moitié de 2019, ainsi qu'une hausse du chiffre d'affaires de 2,1% par rapport à la même période en 2018.

Les prévisions pour le deuxième semestre estiment à 1,9% l'augmentation de volume total de pain sur l'année 2019. En marge de cette étude, une autre concernant l'image du pain a été réalisée, qui montre "qu'aucun produit alimentaire ne procure chez les Belges un attachement émotionnel aussi fort que le pain". De nombreux Belges (70%) ne peuvent d'ailleurs pas s'en passer.

On lui préfère son goût, sa valeur nutritionnelle et ses effets bénéfiques sur la santé. Son prix est également apprécié.