Après une chute en montagne, un chien sauve un randonneur en se couchant sur lui pour le réchauffer

Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l’homme ? Voici une histoire qui en attendrira plus d’un : après une chute de 150 mètres dans la montagne croate, un homme a été sauvé par un chien. Ce dernier s’est couché sur lui pendant 13 heures pour le réchauffer.

L’histoire se passe le week-end dernier lorsque trois randonneurs décident de s’aventurer dans les montagnes croates. Le groupe est également accompagné de North, un chien âgé de huit mois. Avec sa fourrure touffue et son endurance, ce Malamute de l’Alaska est plutôt dans son élément.

►►► À lire aussi : L’île britannique de Piel recrute un aubergiste… et un roi par la même occasion

La randonnée ne s’est pourtant pas déroulée comme prévu. Alors que les trois compagnons amorçaient leur descente sur une pente verglacée, Grga Brkic et le chien North ont glissé. L’homme et le chien ont ainsi chuté de 150 mètres dans la chaîne du Velebit, près de la côte Adriatique.

Les secouristes ont rapidement été alertés. Mais avec la neige, le verglas et les arbres arrachés par les glissements de terrain, il n’était pas aisé d’atteindre l’homme et le chien. C’est ainsi que North s’est instinctivement couché sur Grga, jusqu’à l’arrivée des secours.

L’amitié et l’amour entre l’homme et le chien sont sans limites

Durant 13 heures, le chien a réchauffé l’homme blessé… et lui a donc sauvé la vie. "North s’est enroulé sur (la victime) et l’a réchauffée", explique le service croate des secours en montagne (HGSS). "De cet exemple, nous pouvons tous apprendre à prendre soin les uns des autres".

"L’amitié et l’amour entre l’homme et le chien sont sans limites", ajoute le HGSS sur Facebook. Sur la photo publiée par les secouristes, on voit le chien couché en boule sur la victime allongée sur un brancard.