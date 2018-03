Anvers: l'un des plus gros diamants au monde vendu près de 33 millions d'euros

L'un des plus gros diamants au monde, récemment découvert dans une mine au Lesotho, a été vendu lundi pour la somme de 40 millions de dollars, soit près de 33 millions d'euros, à Anvers, a fait savoir mardi la société minière britannique Gem Diamonds.

Le diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats, considéré comme l'un des cinq plus gros jamais découverts sur la planète et plus gros qu'un balle de golf, a été vendu à un acheteur anonyme.

Petit royaume enclavé au coeur de l'Afrique du Sud, le Lesotho est l'un des pays les plus pauvres du monde.

Le plus gros diamant au monde est le Cullinan de 3.106 carats, qui avait été trouvé en Afrique du Sud en 1905. Alors que le plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle, d'un poids de 1.111 carats, a été extrait en 2015 d'une mine du Botswana.