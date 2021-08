Angleterre : des riverains de Sherwood ne veulent plus des nudistes dans leur forêt

Si vous vous baladez dans la forêt de Sherwood, dans le Nottinghamshire, en Angleterre, vous risquez moins de tomber sur Robin des Bois ou Frère Tuck que sur des promeneurs… dans leur plus simple appareil. C’est en tout cas ce que dénonce une pétition lancée sur le site Change.org par un certain Robert Robinson (ça ne s’invente pas) et adressée au conseil du comté. "Cessez de promouvoir la nudité dans la forêt de Sherwood", clame-t-elle.

Selon Robert Robinson, la forêt, rendue célèbre par la légende de Robin des Bois et ses Joyeux compagnons, est régulièrement arpentée par des nudistes, "parfois en groupe de douze hommes", précise-t-il. Mais c’est moins la nudité en elle-même que certaines pratiques que Robert Robinson dénonce : "l’après-midi du 15 juillet, ma femme passait à vélo près du marais de Budby Moor lorsqu’elle a été confrontée à un homme qui se 'satisfaisait lui-même'." Un euphémisme très britannique…

L’auteur de la pétition précise par ailleurs qu’il existe des zones nudistes proches de la forêt, dans lesquelles ces derniers pourraient exercer leurs activités sans déranger le grand public. Mais d’après lui, la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), qui gère la forêt, ne fait rien pour empêcher les nudistes de s’y rendre, bien au contraire : "la RSPB a indiqué sur des panneaux que les nudistes étaient les bienvenus, tant qu’ils restaient habillés en entrant et en sortant de la forêt", explique Robert Robinson. Il reproche également à ces derniers leur présence dans les emplacements les plus fréquentés de la forêt.

Sa pétition a pour le moment un faible impact : seules 63 personnes ont signé, sur les 5000 habitants que compte Edwinstowe, le village le plus proche. Mais Robert Robinson ne démérite pas : "Les vêtements n’empêchent pas de profiter de la forêt", conclut-il dans son texte. De son côté, la RSPB, interrogée par l’AFP, confirme que les naturistes fréquentent la forêt "depuis des décennies" et que leur présence y est “tolérée, à condition d’adopter un certain comportement".