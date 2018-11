Angela Merkel prise pour l'épouse du président Macron

Au terme des commémorations de l’armistice de 1918, le président Macron et la chancelière Merkel ont longuement discuté avec le public, français et allemand. Et notamment avec une petite dame âgée dont on apprend très vite qu’elle aura 101 ans dans deux jours. La discussion se prolonge, et se termine par une photo souvenir avec le Président, la chancelière et la centenaire. La dame en bonnet blanc se dit émue et, se tournant vers Angela Merkel, l’appelle "Madame Macron". Sans se montrer plus étonnée que cela, la Chancelière se penche vers la dame et lui glisse à l’oreille dans un français approximatif: " je suis chancelière Allemagne ". Et tout le monde se sépare avec un large sourire. "Je serai là l'an prochain" dit la dame au bonnet blanc. "Moi aussi", répond le président.