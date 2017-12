Amérique du Nord: quand l'eau bouillante devient neige, instantanément

L'Amérique du Nord est balayée par un froid extrême. Au Canada, les températures sont au plus bas : jusqu'à -40 degrés en plusieurs endroits. Autant dire que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide en un temps record.

Les pompiers canadiens en ont ainsi fait l'expérience en tentant de venir à bout d'un incendie au sud de Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi : au cœur de ce froid polaire, l'eau gelait dans leurs lances, compliquant plus que jamais leur travail.

De l'eau bouillante... puis des flocons

À Minot, dans le Dakota du Nord (États-Unis), à quelques 85 kilomètres de la frontière canadienne, le thermomètre est descendu ce mercredi jusqu'à -21°C.

"Les gens restent chez eux. L'activité est très lente", témoigne une habitante de Minot – ville connue pour abriter des silos pour missiles nucléaires. "On a pris des bassines d'eau bouillante et on les a jetées dans l'air froid pour faire de la neige."

Ce phénomène extrême en est effectivement devenu presque ludique. Nombre d'internautes se filment une bouilloire pleine d'eau à la main qu'ils versent à l'air libre. Instantanément, l'eau devient alors... flocons.

Record battu

Dans le New Hampshire, l'Observatoire du Mont Washington a enregistré une température de -34 degrés, un relevé battant de trois degrés le précédent record, datant de 1933.

L'occasion pour les membres de l'Observatoire de tenter eux aussi l'expérience de l'eau bouillante. Et, au sommet du point culminant du nord-est des États-Unis, la vidéo est plus que réussie, comme vous pouvez le voir ci-dessus.