"Always welcome in Brussels" les adieux pleins de nostalgie de la Stib pour le Brexit

La Stib a communiqué sur ces réseaux sociaux, un joli petit film, plein de nostalgie pour saluer à sa façon l’arrivée du Brexit ce soir à minuit.

Simple et efficace, comme au bon vieux temps des diapositives montrent les arrêts du réseau aux noms britanniques comme Liverpool, Douvres, Churchill, Darwin… Et se terminent d’un "Always welcome in Brussels", vous serez toujours les bienvenues à Bruxelles.

Hier aussi, La Ville de Bruxelles avait mis les petits plats dans les grands pour dire "au revoir" aux Britanniques de la capitale en cette veille de Brexit. La Grand-Place et la cour de l’hôtel de Ville étaient pavoisées aux couleurs britanniques. Sur un podium, un groupe de musique interprétait quelques classiques de John Lennon, Coldplay ou David Bowie.