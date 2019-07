Allemagne: des milliers de joueurs attendus pour la plus grande chasse Pokemon Go d'Europe

Des milliers de fans du jeu en ligne Pokemon Go sont attendus jeudi dans la ville allemande de Dortmund pour la plus grande chasse aux petits monstres virtuels d'Europe. La police, citée par le site d'information locale Ruhr Nachrichten, craint des accidents et des violations de propriété de la part de joueurs trop absorbés par leur partie.

L'événement, étalé sur deux jours, avait drainé 170.000 participants dans les rues de Dortmund l'année passée.

Pour cette édition, la partie de chasse en ligne se concentrera dans le Westfalenpark, qui sera divisé en plusieurs aires de jeu virtuelles. L'équipement wifi a été renforcé pour éviter les problèmes de connexion. L'accès à ces réseaux est restreint aux personnes en possession d'un ticket pour le festival Pokemon Go et qui se sont préalablement enregistrées.