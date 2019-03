Adjudication record en Belgique à 1,25 million d'euros pour Armando: "C'est le Lewis Hamilton du pigeon"

Le pigeon flamand Armando est devenu le pigeon le plus cher jamais vendu à travers le monde. Le volatile a été adjugé dimanche pour le montant record de 1.252.000 euros lors d'une vente enchères à Knesselare, en Flandre orientale, peut-on lire sur le site de la maison d'enchères Pipa, qui organisait la vente.

Armando est l'un des meilleurs pigeons de fond de l'histoire mondiale du sport colombophile, nous explique Fred Vancaillie, le président du local Colombophile Unique à Perwez: "C'est le Federer, le Lewis Hamilton du pigeon. Ce n'est pas un novice, mais un pigeon qui a déjà reçu de nombreux prix. Un pigeon qui a du courage, de la volonté"

L'animal appartenait à la famille Verschoot, originaire de Ingelmunster, en Flandre occidentale. Les acquéreurs sont Chinois, comme c'est le plus souvent le cas ces derniers temps: "Ce sont les plus gros amateurs de pigeons belges depuis une dizaine d'années, et ça s'accentue de plus en plus. Les pigeons voyageurs belges ont une renommée internationale".

Agé de 5 ans, Armando ne devrait plus voler, mais procréer de nouveaux champions de son calibre...