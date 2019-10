Addition salée de 430 euros dans un restaurant de Rome, accusé de surtaxer les clients

Comme on peut le voir sur cette photo du ticket de caisse publiée sur les réseaux sociaux, les deux touristes ont payé 429,80 euros pour de la nourriture et pour le service.

Le séjour à Rome de ces deux touristes japonaises leur aura coûté bien plus cher que prévu. Alors qu'elles pensaient profiter d'un bon plat de pâtes dans un restaurant du centre de la capitale italienne, l'Antico Caffe di Marte, elles étaient loin d'imaginer que l'addition serait aussi salée.

Selon les médias italiens, le couple avait commandé deux assiettes de spaghettis avec du poisson et de l'eau. Choqués, ils ont tout de même réglé la douloureuse mais ont tenu à partager leur mésaventure, qui est rapidement devenue virale sur les réseaux.

Le gérant du restaurant a réagi à la polémique: "Notre menu est clair, tout est écrit en détail, il suffit de regarder les prix (...) Par contre, nous avons du poisson frais : le client le choisit au comptoir, nous le pesons et le cuisons."

Les autorités se sont rendues sur place pour constater d'éventuelles irrégularités. Les prix sont bien affichés sur la carte à l'entrée de l'établissement, il n'y a donc rien à leur reprocher. Mais là où ça coince, c'est au niveau des pourboires imposés aux clients, qui sont illégaux.

"Nous condamnons fermement tout comportement qui n'est pas basé sur la transparence et l'équité envers les clients, et encore plus grave lorsqu'il s'agit de touristes", a déclaré le commissaire.

La balance qui sert à peser le poisson, vendu au poids, doit également faire l'objet d'un contrôle.