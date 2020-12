Accord sur le Brexit : le texte renvoie à des technologies dépassées depuis des décennies

Avez-vous lu le texte de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Europe concernant le Brexit ? C’est peu probable (voir ici le texte en anglais). La BBC y a trouvé des choses surprenantes, comme des références à des programmes informatiques qui ne sont plus utilisés depuis des dizaines d’années. Une messagerie internet qui n’a plus été mise à jour depuis 2002 y est qualifiée de "moderne".

Dans un chapitre consacré au chiffrement des données, on lit : "Des programmes de messagerie modernes tels que Outlook, Mozilla Mail ainsi que Netscape Communicator 7.x". La plus récente version de Netscape Communicator date de 2002 et n’a plus été mise à jour depuis. Mozilla Mail n’existe plus.

Le texte recommande aussi d’utiliser le cryptage RSA 1024-bit, or tous les spécialistes en cybersécurité vous diront qu’il est vulnérable aux attaques informatiques. Comment expliquer ces erreurs grossières ? Plusieurs spécialistes supposent que des parties de textes ont été tout simplement copiées d’un texte législatif européen qui date de 2008, sans vérifier s’il n’était pas dépassé.