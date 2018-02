A Tervueren, le froid polaire fige les crocodiles d'une fontaine dans la glace

C'est un "Bandundu Water Jazz Band" glacé que les automobilistes de l'est de Bruxelles ont pu admirer ce matin. La fontaine, oeuvre réalisée par le sculpteur Tom Frantzen en 2005, est située à côté du musée d'Afrique centrale de Tervueren. Elle représente des animaux aquatiques, que l'on peut trouver en Afrique, s'ébattant gaiement.

L'image était insolite et rare aujourd'hui, quand ces bestioles, habituées sans doute à des climats plus exotiques, se sont retrouvées comme figées. Encore plus que d'habitude... La faute à la vague de froid sibérien que le pays commence à subir aujourd'hui.

Bien qu'on sache que le crocodile est un animal à sang froid, avec ces températures, on peut dire que ça (é)caille!