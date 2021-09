À Rotterdam, une ferme a été installée sur l’eau pour remédier au manque de terres et ne pas être victime des inondations

Si on regarde l’intérieur de l’étable, on pourrait croire à une ferme commune : une quarantaine de vaches en train de manger. Mais quand on dézoome, le décor est différent des autres exploitations : une structure de verre et d’acier de trois étages flotte au milieu des grues et porte-conteneurs du port de Rotterdam.

En-dessous du plancher des vaches, l’étage où le lait est transformé en fromage, yaourt et beurre, et juste au-dessus de l’eau, la partie où les fromages sont affinés.

"Le monde est sous pression", déclare Minke van Wingerden, 60 ans, propriétaire. Avec environ un tiers du territoire sous le niveau de la mer, le pays est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. La terre agricole est devenue denrée rare.

"Nous sommes sur l'eau, donc la ferme bouge en fonction des marées, nous montons et descendons de 2 mètres. Donc en cas d'inondation, nous pouvons continuer à produire", observe Minke.