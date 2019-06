À Madrid, un portrait de Léopold II était en réalité... celui de Rodin

Il a fallu la patience et l’obstination d’un graphiste passionné de sculpture. Le musée Lázaro Galdiano de Madrid a annoncé que l’une de ses peintures, un portrait supposé du roi des Belges Léopold II (1835-1909), représentait plutôt le sculpteur français Auguste Rodin (1840-1917). Même barbe, même coupe de cheveux, la ressemblance est frappante, et c’est ce qui avait convaincu le musée qu’il détenait un portrait du "roi-bâtisseur", rendu célèbre par la transformation industrielle de Bruxelles et Ostende, mais aussi par la colonisation au Congo et les massacres qui y ont été commis.

Mais pour Luis Pastor, un graphiste madrilène de 39 ans, la vérité était ailleurs. En visitant le musée, l’œuvre l’interpelle. "Je pensais m’être trompé, j’ai dû relire le cartel trois fois", explique-t-il au journal ABC. Pour lui, pas de doute, il s’agit d’Auguste Rodin. Il faut dire que le jeune graphiste voue une admiration toute particulière pour le sculpteur français. Sur Twitter, Luis Pastor diffuse la collection du musée, mais cette histoire le poursuit. Il consulte deux amis historiens de l’art et compare les photos de Léopold II et de Rodin. C’est alors qu’il a une révélation : les yeux des deux hommes n’ont pas la même couleur. "Rodin avait les yeux d’un bleu très intense et une coupe de cheveux en brosse particulière", affirme-t-il. L’homme interpelle donc le musée sur Twitter.