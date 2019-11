A Luxembourg, les chèvres aussi prennent le bus

Dimanche, un chauffeur luxembourgeois a accueilli plusieurs passagers plutôt inhabituels, dans son bus. Il s’agissait, effet, de trois chèvres que leur propriétaire emmenait chez le vétérinaire. Et si ce Luxembourgeois a dû recourir aux transports en commun, c’est parce que sa voiture refusait de démarrer. "Ma voiture était, en effet, en panne ! Or, mes chèvres étaient malades. Rien de grave, un rhume, mais je ne voulais pas prendre de risque", raconte-t-il. Malheureusement, ce dernier ne pouvait pas venir avant deux semaines. Ce qui a donc obligé ce particulier, qui a souhaité rester anonyme, à prendre ses chèvres avec lui et se rendre chez le vétérinaire. "Je ne pouvais pas attendre", explique-t-il.

Voir des chèvres monter dans le bus n’a pas manqué d’amuser les autres usagers présents. "Les gens ont vraiment été sympas. Je n’ai eu aucun problème", précise-t-il. Ce dernier précise également ne pas être un éleveur, mais avoir pris acquit ces chèvres pour faire plaisir à son fils.