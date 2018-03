A la découverte de l'Eurostar qui attendait d'être démantelé au milieu des bois

Ils filment et photographient ces lieux abandonnés, ces sites oubliés, souvent interdits d'accès, qui portent encore leur histoire entre leurs murs. Ces urbexers, explorateurs urbains, sont de plus en plus nombreux et visibles grâce aux média sociaux. Récemment, Arkland - Urbex et AdcaZZ ont découvert un Eurostar à priori à l'abandon au milieu d'une forêt française, mais qui se situe en fait sur le site privé d'une entreprise spécialisées dans les véhicules hors d'usage, selon nos confrères de La voix du Nord.

L'Eurostar 3018 a été en service de 1994 à 2016, reliant principalement Londres à Paris, via le tunnel sous la manche. Grâce à une vidéo tournée par AdcaZZ, on peut voir que, malgré les actes de vandalisme, le train est en assez bon état. Le YouTubeur fait d'ailleurs remarquer que plusieurs magazines sont encore sur les tablettes, donnant l'impression que les voyageurs ont du quitter précipitamment leur moyen de transport.