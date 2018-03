A Bilbao, 200 joggeurs participent à une course... dans les entrailles du métro

Bilbao, capitale du pays basque, est célèbre dans le monde entier pour l'extraordinaire architecture de son musée Guggenheim. Moins connu cependant: son réseau de métro. Dans ses profondeurs pourtant, a lieu une activité pour le moins originale: une course souterraine. Dans la nuit du 25 au 26 mars, à 1 heure du matin, ils étaient deux cents amateurs, lampe frontale sur la tête, au départ de l'épreuve. Un parcours de 7824 les attendait, à l'intérieur d'un tunnel du métro. Pour la sécurité des participants, la course s'est organisée en groupes de 20 joggeurs, prenant le départ à 5 minutes d'intervalle.

Le métro de Bilbao, inauguré en 1995, est avec ses 3 lignes et ses 49 kilomètres de rail, le troisième réseau d'Espagne en termes de fréquentation, derrière ceux de Madrid et de Barcelone (mais devant ceux de Valence et de Palma de Majorque). Les stations ont été dessinées par l'architecte anglais Norman Foster.