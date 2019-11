A 9 ans, ce jeune génie Belge va obtenir son diplôme universitaire!

"C'est l'élève le plus précoce qu'on ait jamais eu". Le compliment vient de Sjoerd Hulshof, directeur du département de baccalauréat en génie électrique d'Eindhoven, aux journalistes... de CNN.

Il faut dire que le parcours de ce jeune génie belge est exceptionnel: à 6 ans, à l'heure où les autres enfants commencent l'apprentissage de la lecture, il entamait son quatrième tome d'Harry Potter et entrait en première secondaire. A 8 ans, il avait bouclé ce cycle d'études et se lançait dans les études supérieures. Et à peine un an plus tard, il s'apprête à décrocher son premier diplôme universitaire!

Il envisage ensuite de faire un doctorat en génie électrique tout en poursuivant des études de médecine, a déclaré son père à CNN.

Bien que Laurent soit issu d'une famille de médecins, ses parents n'ont jusqu'à présent aucune explication quant aux raisons pour lesquelles leur enfant prodige est capable d'apprendre si rapidement.

Ses progrès ne sont pas passés inaperçus et il est déjà pisté par de prestigieuses universités du monde entier. Ses parents veillent cependant à le laisser s'amuser aussi: "Nous ne voulons pas qu'il devienne trop sérieux. Il fait ce qu'il veut", a déclaré Alexanderà CNN "Nous devons trouver un équilibre entre son enfance et ses talents."

Laurent dit qu'il aime jouer avec son chien Sammy... et avec son smartphone. Mais il a déjà compris ce qu'il voulait faire de sa vie: "développer des organes artificiels" dit-il.