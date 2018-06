A 8 ans, ce jeune Belge vient de décrocher son diplôme d'études secondaires

Laurent n'a que 8 ans, soit l'âge d'être en troisième primaire... et il donne déjà sa première conférence de presse. Il faut dire que ce petit garçon né à Ostende a un parcours exceptionnel. Il vient de terminer ses secondaires, expédiées en un an et demi. Car, en classe, il s'ennuyait. "Parfois, les élèves mettaient trop de temps à répondre alors je répondais à leur place", explique-t-il au micro de la VRT.

En Belgique, on estime que 2,5% de la population est à haut potentiel, avec un QI de 130. Laurent, lui, a un QI de 145. Ses parents s'en sont rendus compte alors qu'il était tout petit.

"Pour lui, c'était difficile de jouer avec les autres. Il regardait comment cela se passait. Il faisait les choses différemment. Il ne savait pas quoi faire des jouets", raconte son père.

Penser à l'avenir

Les passions de Laurent sont bien éloignées de celles de ses petits camarades. "Ma matière préférée, ce sont les mathématiques, détaille-t-il. Parce que c'est très vaste. Il y a la statistique, la géométrie, l'algèbre... Il y a plusieurs directions."

Le jeune garçon a donc obtenu son diplôme d'études secondaires avec 10 ans d'avance sur les autres. Laurent s'apprête maintenant à profiter de deux mois de vacances. Avant de commencer l'université. Il a pensé être chirurgien, astronaute. Maintenant, il voudrait travailler avec les ordinateurs. Et son papa de conclure : "S'il décidait demain de devenir menuisier, cela ne nous poserait aucun problème. Du moment qu'il est heureux."