A 10 ans, il construit le stade d'Anderlecht en briques Lego (vidéo)

Reconstruire des stades de foot à l'aide de briques Lego, c'est la passion de Joe Bryant. Ce jeune Britannique a ajouté une nouvelle arène à son palmarès : le stade d'Anderlecht qu'il a reconstitué de A à Z après l'avoir visité l'été dernier.

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, on le voit en train d'assembler des briques en accéléré. Le tout vêtu la plupart du temps d'un maillot du club de football d'Ipswich, en Angleterre. Quelques milliers de pièces plus tard, tout y est : la pelouse, les sièges, les toits... il ne manque plus que le coup de sifflet de l'arbitre pour lancer le match.