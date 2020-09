Un jour, alors qu’il profite d’une après-midi ensoleillée sur une plage californienne, un ami le pousse à participer à un casting auquel il ne s’est pas inscrit. Nintendo recherche un comédien pour incarner le personnage devant les visiteurs d’un salon de jeux vidéo. Charles Martinet se présente un peu par hasard aux auditions, en fin de journée, alors que le jury est sur le point de se retirer. "Le producteur avait déjà mis sa caméra dans un sac pour sortir et puis il m’a dit OK", raconte-t-il dans une interview accordée en 2008 à l’hebdomadaire français L’Express.

On lui demande de se mettre dans la peau d’un plombier du quartier new-yorkais de Brooklyn et d’inventer une histoire. Dans un premier temps, il prend une voix grave et rocailleuse. "J’ai pensé que c’était peut-être un peu fort, alors je suis allé chercher quelque chose de plus gentil, de plus sympathique pour les enfants", explique-t-il.

Charles ne le sait pas encore, mais la voix de Mario était née. Comble de l’histoire, il n’avait jamais entendu parler de ce personnage jusqu’ici : "Je n’avais jamais joué aux jeux vidéo. Je ne connaissais que Pac-Man et Space Invaders", se souvient-il.