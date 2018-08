1968: une bataille évitée de justesse entre tankistes soviétiques et figurants tchèques en uniforme

En effet, ce n'est qu'au bout d'un bon moment que les intrus ont compris qu'ils avaient affaire à une équipe de cinéma et non à des supposés coupe-jarrets "impérialistes".

"Je me souviens du bruit d'une colonne de chars, le 21 août 1968. Puis les Soviétiques sont arrivés au centre de Davle et c'est là qu'ils ont croisé, à leur immense surprise, ceux qu'ils prenaient pour des Allemands", raconte une dame retraitée.

Vie au rythme du tournage

Depuis le mois de mars de cette année-là, Davle vivait au rythme du tournage: ses habitants croisaient des stars hollywoodiennes telles que George Segal et Robert Vaughn en uniformes américains et nazis et côtoyaient les chars et autres véhicules militaires parmi les répliques des bâtiments imitant ceux de la ville de Rhénanie-Palatinat.

"Près de notre maison, il y avait un amas de mannequins de soldats morts que les cinéastes répartissaient ça et là lors du tournage", se souvient un autre habitant du village, Antonin Dvorak, aujourd'hui âgé de 78 ans.

Le film raconte les événements autour de la prise en mars 1945 par l'armée américaine d'un dernier pont intact au-dessus du Rhin, que la Wehrmacht s'apprêtait à faire sauter mais hésitait à le faire trop tôt pour ne pas gêner la retraite de dizaines de milliers de soldats nazis piégés sur la rive ouest du fleuve.

Grâce au dégel politique qui a ouvert la Tchécoslovaquie à l'Occident, la société United Artists a pu profiter d'une ressemblance frappante du pont métallique de Davle avec celui de Remagen, et aussi du savoir-faire des accessoiristes, cascadeurs et autres spécialistes locaux.

"Lors de la réalisation d'une scène dramatique de bombardement du pont, un cheval a percé le garde-corps et est tombé dans l'eau. On était tous persuadés qu'il allait mourir, mais les sauveteurs ont réussi à le sortir. C'était un moment très émouvant", se souvient Mme Dufkova.

Parmi les quelque 800 figurants, il y a eu aussi des écoliers de Davle ayant enfilé des uniformes de la Hitlerjugend ("Jeunesses hitlériennes"), indique une chronique du village écrite à la main, soigneusement gardée à la mairie.

"Les décors ont été mis sur pied avec une telle fidélité qu'un visiteur fortuit aurait fait un signe de croix ici" en voyant ces scènes effrayantes, lit-on sur les pages jaunies.