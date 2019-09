Vews et le "Sauvage", média (im) partial ?

Le 27 août 2019, la Ducasse d'Ath – fête populaire remontant au Moyen Âge est terminée. Elle s'est déroulée cette année sur fond de polémique : depuis plusieurs semaines, le collectif "Bruxelles panthère" (qui lutte contre les inégalités raciales) dénonce la présence du personnage le "Sauvage", l’un des personnages phares de la fête, homme grimé de noir qui évoque le passé colonial de la Belgique. L'association dénonce le côté raciste du Blackface (c’est-à-dire le fait pour un homme ou une femme blanche de se grimer en noir pour incarner de manière stéréotypée une personne noire). Bruxelles Panthère demande à l’Unesco le déclassement de la tradition athoise au patrimoine mondial et menace de venir perturber la fête populaire. Finalement, les festivités se sont déroulées normalement, le Week-end des 24 et 25 et le personnage du Sauvage a comme de coutume été de la partie.

Allons voir ce que la RTBF a proposé sur ses différents canaux, à propos du "sauvage" à la Ducasse d'Ath. Peu de doutes là-dessus : les deux parties ont bien eu chacune leur temps d’antenne, et dans des proportions franchement comparables. Sur le site Info de la RTBF, par exemple, sur les sept articles consacrés à la Ducasse, on laisse deux fois la parole aux autorités de la Ville d’Ath, et deux fois au collectif Bruxelles Panthère. En radio aussi, les deux parties ont été équitablement entendues (deux passages des Bruxelles Panthère, un extrait avec quelques Athois partisans du Sauvage, et celui d’un responsable du Folklore local). En télé, les deux reportages ne laissent pas la parole à Bruxelles Panthère, en revanche, l’une des deux séquences est suivie d’un extrait d’interview de Mouhad Reghif.

La médiatrice de la RTBF, Louise Monaux parle, elle, de tranches d’info. Voici ce qu’elle écrivait dans un article sur l’objectivité journalistique publié en décembre dernier sur la page Inside du site Info de la RTBF : "La rédaction construit, chaque jour, son information. Elle la découpe en tranches, en séquences. On parle dans le jargon de tranche d’info. Le JT est une tranche d’info, Matin Première une autre. Chaque RDV d’information fait des choix forcément liés à son format et à sa cohérence éditoriale. Quand on produit ou consomme une tranche, une séquence, on produit ou consomme un morceau de cette construction. Ce n’est qu’en multipliant les morceaux que l’on tend vers l’objectivité. Ça vaut autant pour le journaliste que pour le lecteur".

Qu'en dit exactement notre code de déontologie? Il faut pour cela se plonger dans l’article 20 de notre règlement d’ordre intérieur (relatif au traitement de l’information) : "Une représentation équilibrée, à l’antenne, des différentes tendances et des mouvements d’opinion constitue un des fondements de l’objectivité. Cet équilibre ne doit pas nécessairement s’établir à l’intérieur de chaque émission, mais il peut au besoin ressortir d’une série d’émissions, soit de l’ensemble de l’information au cours d’un certain laps de temps".

Jérémy Giltaire était l’éditeur de Vews, ce jour-là. Il revient sur la démarche de l’équipe : "On estimait que Mouhad Reghif avait quelque chose à raconter puisqu’il est rare que quelqu’un qui se présente à une festivité soit expulsé pour question de sécurité. Sans compter que le blackface est un sujet qu’on a déjà traité sur Vews, du coup ça nous semblait intéressant d’y revenir. D’autant que cette personne à notre connaissance n’avait pas encore beaucoup eu la parole sur nos médias". Jérémy précise par ailleurs que tous les éléments factuels de l'information ont été vérifiés et que l'équipe a contacté la ville de Ath (dont le point de vue est d'ailleurs exposé en texte).

Chez Vews, le format souvent privilégié est la narration au travers d'un acteur: "Là ou dans les médias traditionnels on a souvent les deux sons de cloche dans un même sujet, nous ça nous arrive de n'en donner qu'un seul, commente Jérémy (l'éditeur). Ca fait partie de la ligne éditoriale et surtout de l'essence même des réseaux sociaux (avoir un propos). Ce qui peut arriver c'est qu'on donne plusieurs points de vue sur des vidéos différentes. Ca se prête bien aux réseaux sociaux. Le storytelling est très important dans le format digital. Surtout si c’est un point de vue qui s’exprime, une histoire qui se raconte au travers d’un acteur principalement"

Justement, sur cette question de bon sens, le journaliste multimédia indépendant Joan Roels s'interroge: "Là où la RTBF a peut-être commis une petite erreur, c’est qu’il faut comprendre que les réseaux sociaux sont des médias à part qui doivent être pris comme tels. Ok, l’info avait été traitée dans le JT… Mais pas sur Facebook. On est en droit de se demander si le pluralisme a été respecté sur le média Facebook". Et la chercheure en journalisme Florence Le Cam, à l’ULB, ne dit pas autre chose : "Il s’agit d’une vidéo esseulée, une production unique sur Internet, le public n’a pas cette vision transversale de l’information".

C’est vrai que notre Règlement d’ordre intérieur (ROI) ne date pas d’hier. Le texte (même s’il a été révisé à trois reprises) a été rédigé en 1998, une époque où on coupait encore les bandes sonores à la main… Et où on ne se demandait pas si le dernier post Facebook posait problème. Ni d’ailleurs si les "jeunes adultes" avaient accès à une information équilibrée. Car c’est l’une des dimensions de la nouvelle RTBF : elle produit des contenus pour quatre publics identifiés : les "jeunes adultes", le "nous" (qu’on pourrait aussi appeler le "grand public"), "l'affinitaire" (le public en recherche de contenus plus spécifiques) et "les nouvelles générations" (le programme VEWS s’adressant aux jeunes adultes). Comment s’assurer dès lors que chacun des publics puisse accéder à une offre d’information équilibrée ? "La déontologie n’est pas une science exacte, explique Yves Thiran, qui est responsable éditorial à la RTBF et par ailleurs membre du CDJ (Conseil de Déontologie Journalistique). D’ailleurs au CDJ, on est souvent amenés à voter pour s’accorder sur un avis. Le ROI de la RTBF n’a pas été écrit et pensé en fonction de nos quatre publics, mais je ne pense pas que ce soit possible de le faire parce qu’il existe une superposition entre ces publics. La découpe n’est pas étanche. Une émission ne s’adresse d’ailleurs généralement pas qu’à un seul public. Bien sûr, il y a une question de bon sens. Il ne faudrait pas entendre systématiquement un son de cloche à Tarmac, Pure et Vews, puis un autre au JT et sur Viva".

Pour autant, si aucune erreur n’a été commise d'un point de vue théorique, au sens du code de déontologie de la RTBF, est-ce que ce que l'explication ne laisse pas un peu sur sa faim ? Car les consommateurs de nouveaux médias, ceux qui dévorent les canaux Facebook-Twitter-et-Instagram et parmi eux les jeunes adultes à qui s'adressent Vews, regardent-ils le JT, et se réveillent-ils au son de Matin Première?

Donald Trump est écolo. Si vous ne le saviez pas encore, il l’a réaffirmé lors d’une conférence de presse tenue le 26 août 2019, à l’issue du sommet du G7. Mais que sait vraiment Donald Trump sur l’environnement ? « Je suis un écolo, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. J’ai fait plus d’études d’impact sur l’environnement que n’importe qui ». Donald Trump écolo ? En tout cas il s’est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Pour le Président états-unien, beaucoup ne comprennent pas son côté écolo. En 2016, c’est lui qui avouait ne pas comprendre le réchauffement climatique, « un problème à l’échelle mondiale » qui le faisait sourire lors de sa conférence. C’est vrai, Donald Trump a souvent évoqué le réchauffement climatique lors de son mandat. En 2019, il indique « Quand le vent arrête de souffler, vous n’avez plus d’électricité », au sujet de l’énergie éolienne, ou encore en 2015, où il précise que « pour beaucoup de gens [le réchauffement climatique], n’est qu’une supercherie ». Alors, Donald Trump écolo ? ————————————— ▶︎ Retrouvez la vidéo sur le site de Brut https://www.brut.media/fr/international/donald-trump-l-ecologiste-821a447f-97a6-4279-b19d-318cb4722ba6 ▶ ???? sur l’appli Brut (iOS) : https://apple.co/2UY7gNH ▶ Pour ne rien louper des vidéos Brut, n’hésitez pas à vous abonner ➞ https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg/?sub_confirmation=1 et à activer la cloche ????

"La vidéo avec interlocuteur unique, c'est un format qui fonctionne plutôt bien sur les réseaux sociaux, décode Aline De Volder, coordinatrice pour les réseaux sociaux, à la RTBf. Et j'y vois deux raisons. La première c'est qu'on donne la parole à des gens, qui ne sont pas forcément des experts, des journalistes. Mais des gens qui viennent de partout. Il y a le côté "tout le monde a le droit de s’exprimer", une sorte de réponse à la crise de confiance que traversent les médias mainstream. Ensuite, on sait que ce qui marche bien sur les RS, ce sont les avis tranchés. Pour susciter le partage, il faut susciter une émotion".

Une vidéo, une idée

Pour Aline De Volder, à cela s'ajoute que Facebook est un médial social à part: "On le consomme en attendant le tram ou quand on s'embête dans une réunion. Une vidéo Facebook, c’est une idée. On pourrait l’envisager autrement, mais ce serait nettement plus compliqué. Ce format-ci est très simple. Peut-être d'ailleurs qu’on l'utilise un peu trop".

Le témoignage unique n'est cependant pas le seul format du programme VEWS. "Pour cette séquence sur la Ducasse, on avait deux possibilités, explique Alain (le rédacteur en chef): soit on faisait comme on a fait, soit on jouait la fameuse partie de ping-pong (les arguments des uns à gauche, ceux des autres à droite, et les faire jouer une partie de ping-pong). On a choisi de privilégier un langage éditorialement proche des jeunes adultes, avec des propos "engageants". Pas "engagés" mais "engageants", c’est-à-dire qui vont susciter des réactions. On savait qu’un débat allait s’engager après publication. Et que la caisse de résonance pour leurs arguments serait au moins aussi importante. Sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas à demander la parole puisque vous allez la prendre. Ils l’ont prise et massivement. Et tant mieux". Pour Alain, les échanges qui suivent la publication sont de nature à mettre en équilibre la balance.

Attention au contexte

Mais ce "langage éditorial" sur les réseaux sociaux (pour reprendre une expression d’Alain) questionne la chercheure Florence Le Cam : "Le problème sur les réseaux sociaux, c’est qu’il y a une tendance à la scénarisation avant de donner les éléments de contexte. D’ailleurs [dans la vidéo sur la Ducasse], les explications arrivent tard [après 48 secondes, ndlr]. Or, le journaliste doit faire l’inverse : donner le contexte et puis raconter. […] Il faut se demander ce que le média cherche vraiment. S’il veut poser un choix éditorial, déterminer un angle intéressant, c’est la tâche du journaliste. S’il veut copier ce que d’autres font, par exemple Brut, dans le but d’attirer le plus possible d’internautes, et au final permettre à la régie publicitaire de négocier des tarifs à la hausse, ça pose question".

On le voit, la vidéo consacrée à la polémique autour du personnage du "sauvage" à la Ducasse d'Ath reflète les nombreux questionnements arrivés tout droits de l'émergence des médias digitaux et de la nécessité pour les médias traditionnels de s'y faire une place. Les discussions menées ici avec des journalistes, rédacteur en chef et spécialistes des médias indiquent qu'on cherche toujours des réponses. Y compris à des questions aussi fondamentales que celle de la partialité.

►►► Cet article n'est pas un article d'info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l'info quotidienne prennent la plume - et un peu de recul - pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques.