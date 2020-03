Valérie Dupont, correspondante dans un pays sous cloche : "L'exemple Italien aurait dû servir de sonnette d'alarme"

Les réflexes changent, tout doit être anticipé. "Bête exemple : tu ne trouves plus d’endroits pour manger. Et l’Italie, ce n’est pas comme la Belgique, c’est un territoire énorme, on ne rentre pas forcément chez soi le soir", explique Valérie.

Deux villes confinées d’abord, puis toute la Lombardie et la Vénétie. Et désormais, depuis le 9 mars, c’est toute l’Italie qui est en quarantaine.

Le premier pays européen touché reste l'Italie. Là aussi le nombre d'infections augmente. Plus de 12 mille aujourd'hui et 827 décès. Je vous rappelle que depuis mardi, les 60 millions d'habitants sont en quarantaine, appelés à limiter au maximum leurs déplacements. Pour passer d'une ville à l'autre il faut d'ailleurs une auto-déclaration. Notre correspondante Valérie Dupont a expérimenté pour nous ces nouvelles règles.

Si on la voit plus souvent qu’à l’habitude dans le cadre ou face caméra, c’est parce qu’il est "très difficile de trouver des gens qui acceptent de donner des interviews", mais pas seulement.

"C’est comme cela que les gens doivent maintenant se comporter. Il est donc fondamental qu’ils voient qu’on le fait aussi à la télé", estime Valérie.

De la même manière, la correspondante plaide tant que possible pour privilégier les directs en studio plutôt que dans les lieux publics. Quant aux interviews à distance par des logiciels tels que Skype, "c’est désormais admis et c’est juste", pour le bien du public comme des journalistes.

"Notre mission d’information est prioritaire, résume Valérie, mais on doit sauvegarder la santé de ceux qui la font. Il faut donc modifier nos façons de faire."

Confrontée plus tôt que la Belgique à la propagation du Covid-19, l’Italie a en quelque sorte une longueur d’avance sur la Belgique. Raison pour laquelle la direction de la RTBF a consulté sa correspondante en Italie pour connaître les mesures mises en place par la RAI, la radiotélévision publique italienne.

L’Italie a été considérée, si pas avec mépris, avec hauteur

Mariée à un Italien, installée depuis quinze ans dans le pays, Valérie Dupont n’en garde pas moins un regard attentif sur son pays d’origine. Elle qui lit quotidiennement la presse belge pointe deux erreurs des autorités belges – et d’autres pays d’Europe – dans la gestion de la crise sanitaire qui nous occupe.

La première erreur ? "L’Italie a été considérée, si pas avec mépris, en tout cas avec hauteur." Pour Valérie Dupont, les pays étrangers ont trop facilement attribué la propagation du coronavirus en Italie à la désorganisation du pays et de son système de santé.

"Or, on parlait à ce moment-là de la Lombardie, rappelle Valérie. L’une des plus riches régions d’Europe, aussi riche que la Bavière, avec d’excellents hôpitaux."

Comme ses collègues correspondants francophones à Rome, Valérie "considère que l’exemple italien aurait dû servir de sonnette d’alarme. Il aurait fallu prendre des mesures plus radicales, plus vite."

Et c’est là la deuxième erreur qu’elle identifie "partout en Europe : cette escalade par étapes. On ferme d’abord les restaurants et les bars. Puis les magasins. Puis finalement, tout le monde reste chez soi."

Une logique de confinement par étapes, qui est la voie suivie en Belgique, notamment dans le but de susciter une plus grande adhésion des citoyens qu’en imposant un confinement total en une seule fois.

Mais à la lumière de l’expérience italienne, Valérie Dupont croit beaucoup plus dans les effets d’une quarantaine totale et immédiate. "Dans les deux zones rouges italiennes, celles qui ont été fermées immédiatement et radicalement, il n’y a plus de contamination quinze jours après", glisse-t-elle en guise de conclusion.

