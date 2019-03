Un article, deux versions et 4 fois plus de visibilité : les résultats de notre expérience Facebook

Le 18 février, rebelote : le même article est posté sur notre page Facebook RTBF Info. Mais cette fois, la photo d’illustration montre un gros plan d’œil à l’expression étonnée et le titre est, disons, d’un autre style : « RTBF et ‘putaclic’: jusqu’où irons-nous pour vous faire cliquer ? ». Un titre plus accrocheur, moins conforme à l’article aussi, bref une sorte d’attrape-clics plus ou moins soft (puisqu’en la matière, il y a bien pire, franchement).

Bref c’était bien parti. Très vite, il est apparu que la deuxième version suscitait plus d’intérêt que la première. Et cela s’est confirmé par son score final (tel qu’observé aujourd’hui) : cette version « accrocheuse » a été diffusée auprès de 34 000 personnes environ par Facebook. C’est plus de quatre fois plus que la première version, diffusée environ 8000 fois. Cela signifie concrètement que l’article est apparu dans le fil Facebook de 34 000 personnes, ce qui lui a donné plus de chances d’être vu et donc d’être lu.

Comment ça se fait ? Si vous avez lu ces articles, vous savez que Facebook commence par tester les publications sur un petit échantillon d’internautes. Si les internautes lisent mais surtout s’ils réagissent et interagissent, la plateforme les propose à des échantillons de plus en plus grands. Sinon, cela s’arrête là. Pour qu’un article fonctionne, il doit donc susciter de « l’engagement » : entraîner des clics, des commentaires, des émoticônes, des partages. Dans notre expérience, il se peut que le titre plus accrocheur ait lui-même suscité plus de réactions (parfois sans lire l’article). Ou alors (et l’un n’exclut pas l’autre), il a poussé plus de gens à lire l’article et cela a augmenté le nombre d’interactions.

La deuxième version a en tout cas entraîné plus de 4000 interactions, contre moins de 900 pour la première version.

D’autres hypothèses

Mais ce n’est pas la seule explication possible… Dans la deuxième version, en réalité, un petit ajout avait été introduit dans l’article : un court paragraphe pour expliquer qu’il s’agissait d’une expérience grandeur nature… Forcément, cette simple mention a certainement elle-même suscité des réactions et de l’engagement. C’est d’ailleurs ce dont témoigne ce commentaire de lecteur :