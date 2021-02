Un an de crise du coronavirus : avons-nous bien rempli notre mission d’information ?

Alors, un an après le début de cette crise sanitaire, on vous propose de regarder dans le rétroviseur et de s’interroger sur notre couverture. Ce que nous avons bien fait, moins bien fait, voire raté. Et à nous d’en tirer les leçons.

En radio, Arnaud Ruyssen organise son émission CQFD, Ce Qui Fait Débat, sur La Première. "Avec mon équipe, on se demandait si on n’en faisait pas trop en tant que média sur le coronavirus, à un moment où on n’avait pas encore eu le premier cas en Belgique", raconte-t-il.

Nous sommes à la mi-février, en 2020. Le matin, les journalistes du Journal télévisé se réunissent pour préparer les différentes éditions. Eh oui, à ce moment-là, on peut encore être une petite vingtaine dans la même salle. Je me souviens que déjà, une journaliste nous avait interpellés : "Hier, des gens m’ont dit que notre journal était trop angoissant, qu’on parle trop du virus".

A partir de ce moment-là, tous les jours, les différents journaux de la RTBF vont égrener ces chiffres. Tous les jours, nous dirons, nous écrirons le nombre de morts causés par le coronavirus, le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de contaminations. "Là, on aurait pu faire mieux", estime François De Brigode. "Donner des chiffres de manière brute, ça laisse uniquement au téléspectateur la possibilité de les interpréter à sa façon. Je trouve qu’on a laissé trop le champ à l’interprétation libre par tout un chacun. Et ça, pour moi, c’est une erreur".

Arnaud estime qu’ au fil du temps, on a quand même appris à voir quels étaient les indicateurs qu’il fallait vraiment relever, à mieux les expliquer et pas juste laisser le public avec les chiffres en mains". C’est dans ce but qu’avec Marius Gilbert et Johanne Montay, il a lancé une séquence hebdomadaire "Derrière les chiffres", diffusée en radio dans son émission CQFD, sur le web, les réseaux sociaux, mais aussi dans le JT, le vendredi soir.

"On ne devait pas cacher ces chiffres", ajoute François. Alors, quelle solution ? "On aurait dû chaque fois avoir une explication scientifique par un scientifique. Si on les avait fait réagir, ne fût-ce que 30 secondes, ça aurait permis aux téléspectateurs de mieux comprendre la situation".

Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Cette semaine : Cette semaine, en éclairage du comité de concertation du jour, nous vous proposons une comparaison entre la situation belge sur le plan des contaminations, et celle des grands pays voisins.

Derrière les chiffres - La Belgique fait-elle mieux que ses voisins ? - 05/02/2021 Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Cette semaine : Cette semaine, en éclairage du comité de concertation du jour, nous vous proposons une comparaison entre la situation belge sur le plan des contaminations, et celle des grands pays voisins.

C’est certainement sur notre site info que les chiffres ont été le plus vite décortiqués et analysés. Xavier Lambert, surnommé par certains Monsieur Chiffres, soutient "qu’on a réussi à donner un maximum de clés pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. On a réussi à être didactiques dans nos explications. On a réussi à donner une vue de ce qui se passait au niveau des chiffres pour avoir la vue la plus objective possible". Fin juin, plusieurs membres de son équipe vont d’ailleurs se former à la lecture de ces données et s’atteler à retravailler les chiffres donnés par Sciensano pour coller davantage à la réalité du jour.

Avouons-le : pendant cette crise, les médias, considérés officiellement comme activité essentielle, sont mis sous pression comme tous les autres secteurs. A certains moments de la crise sanitaire, le flot d’informations est quasi continu. Et la demande d’informations est elle aussi très forte chez les citoyens. Thomas tente une comparaison avec le sport : "On rebondit sur toutes les balles, mais parfois, on prend la balle et elle sort".

Et parfois, les informations évoluaient aussi d’heure en heure, de jour en jour. Thomas Gadisseux a suivi les conseils de sécurité devenus comités de concertation lors du changement de gouvernement. "Moi, personnellement, une de mes principales angoisses depuis le début, c’est de donner une info qu’on doit contredire le lendemain", confie le Responsable Editorial de la cellule politique. Et il l’admet : "On n’y arrive pas tous les jours ". La faute à qui ou à quoi ? "Il y a des certitudes qui tombent en brèche le lendemain, des autorités qui, elles-mêmes, changent de cap. Ce qu’on nous certifie comme blindé officiel un jour ne l’est plus le lendemain, et ils ont de bonnes raisons . Face à une crise jamais connue auparavant, tout le monde a eu ses moments d’incertitude.

Xavier Lambert nous en donne un exemple concret : "Au début, on a insisté sur les surfaces qui pouvaient être sources de contamination. Aujourd’hui, on se rend compte que ce n’est pas le cas. On aurait peut-être dû dès le point de départ dire que les choses pouvaient évoluer". Bref, selon lui, on n’a pas toujours avoué qu’on ne savait pas.

Le débat des Décodeurs. Marie VANCUTSEM. Le débat :"Ceci n'est pas un complot", de Bernard Crutzen. Les débatteurs: Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l'ULB et Arnaud Ruyssen journaliste à la RTBF qui présente Soir Première et CQFD.

Le débat des Décodeurs - Débat sur le film "Ceci n'est pas un complot" - 12/02/2021 Le débat des Décodeurs. Marie VANCUTSEM. Le débat :"Ceci n'est pas un complot", de Bernard Crutzen. Les débatteurs: Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l'ULB et Arnaud Ruyssen journaliste à la RTBF qui présente Soir Première et CQFD.

"Ce n’est pas du journalisme, mais de la dépendance à vos sponsors", écrit Marianne L. au service Médiation de la RTBF. L’accusation est grave : sommes-nous dépendants des acteurs politiques ou économiques ? Impossible de ne pas y répondre. La direction de l’Information a d’ailleurs tenu à réagir. Dans un communiqué, elle écrit : "Tous ces choix éditoriaux ont été faits en totale indépendance, comme vous êtes en droit de l’exiger. Aucun membre de l’info RTBF n’obéit à des ordres, à des pressions commerciales ou politiques. Toutes et tous se sont investis depuis un an, sans faute et sans relâche avec toute la rigueur de notre métier. Et nous continuerons à partir de faits réels, des questions démocratiques et des débats contradictoires".

La sortie du documentaire "Ceci n’est pas un complot", qui s’intéresse à la façon dont les médias ont traité cette crise sanitaire, a soulevé aussi de nombreuses questions chez pas mal d’entre vous.

►►►À écouter : "La semaine des décodeurs" sur La Première (12/02/2021) ci-dessus

Louise Monaux, notre médiatrice, s’est livrée à un petit calcul. Et elle remarque que toutes les réactions qui tournent autour de l’indépendance des journalistes, de la qualité de traitement, du sensationnalisme ont doublé entre 2019 et 2020.

Cette méfiance à l’égard de notre profession nous interpelle et nous questionne. "Peut-être qu’à un moment donné, on s’est trop focalisé sur l’épidémie d’un point de vue médical", s’interroge Arnaud Ruyssen. "Et parfois, on a trop tardé à voir la détresse de toute une série de personnes touchées".

Difficile de ne pas être touché par ces critiques à l’égard de notre travail. " Ça ne fait jamais plaisir quand on est attaqué quand on essaie de faire son métier le mieux possible ", se désole François De Brigode. " Mais quand on est superexposé, on doit apprendre à prendre des coups. On peut entendre certaines critiques, par exemple sur le côté mono thématique ". Le présentateur du Journal Télévisé de 19h30 regrette, en effet, que nous ayons, à certains moments, réalisé des journaux uniquement consacrés au Covid 19, alors que, comme on le dit, le monde continuait de tourner.

►►► A lire sur Inside : Trop anxiogènes, nos journaux ?

"On peut reconnaître qu’il y a des choses qui ne vont pas dans les médias, il y a des failles", concède Aline Delvoye. "Mais je ne peux pas accepter qu’on dise que nous sommes manipulés ou manipulateurs". Elle peut comprendre qu’il y ait de la méfiance, mais elle rappelle que nous sommes dans une crise exceptionnelle et historique, que nous sommes aussi dans une société où les débats sont de plus en plus clivés : "Tu es pour ou tu es contre le confinement. Il n’y a pas d’entre deux. Et c’est ça qui rend la réponse parfois difficile", poursuit-elle.

Alors oui, parfois, nous avons mal évalué la situation. Arnaud se souvient que pendant l’été, on a peut-être réagi trop vite à des alertes qui étaient peut-être exagérées : "On doit être attentifs à ça. Quand on est tout le temps sur le registre de la peur, les gens ne peuvent peut-être plus identifier le moment où il y a raison d’avoir peur".

►►► "Ceci n’est pas un complot" : au-delà de certains sous-entendus, quels sont les faits ?