Trop anxiogènes, nos journaux à la RTBF ?

"Je suis de plus en plus touché par vos informations toujours aussi anxiogènes", s’alarme Vincent S.

La pandémie est arrivée il y a environ un an chez nous. Et depuis, nous parlons beaucoup du Covid 19. Beaucoup trop, pour certains d’entre vous.

Mais la tâche n’est pas simple… Arriver à construire des journaux qui ne sont plus que "mi-covid", "c’est déjà beaucoup", estime Jean-Pierre Jacqmin, Directeur de l’information. "Il n’y a pas de couperet qui, lorsqu’on a dépassé les 50%, oblige le présentateur à passer à autre chose. C’est un objectif, on y tend. Je pense qu’on y arrive, c’était le cas dans le JT d’hier."

Tous les jours, le JT de 19h30 vous informe de l'actualité et des faits de société, politiques, économiques, culturels et sportifs.

Mais à une époque où tous les secteurs et tous les pays sont touchés par cette crise, quels sont les sujets "non covid" qui sont abordés ? Permettent-ils de rendre nos journaux moins anxiogènes ? "On n’est pas en train de se dire, c’est 50% de Covid mastic, lourd et dur et 50% de primesautier", nous explique Jean-Pierre Jacqmin. " Donald Trump, ce n’est pas le Covid pour le moment, et ce n’est pas léger, c’est de l’extrêmement lourd", poursuit-il. " Je pense que dans un JT de plus d’une demi-heure, on doit offrir aussi des éléments d’intérêt général, d’intérêt public, mais qui peuvent ouvrir la fenêtre quand on est en confinement. Il faut qu’on puisse s’évader un peu. Et s’évader, je pense que ça peut exister par l’information. "

" Alors qu’on est à un moment où on se demande s’il y aura une troisième vague, nous avons consacré dix minutes au Covid sur 35, c’est donc une proportion largement diminuée. Nos autres émissions traitent d’autres sujets. Prenons le magazine #Investigation où on a fait 3 sujets Covid sur une vingtaine d’enquêtes", rappelle le Directeur de l’information.

Pour se faire une idée, nous avons examiné le Journal Télévisé de 19h30 et le Journal Parlé de 18h de La Première du lundi 4 janvier, veille du début de la campagne de vaccination. Dans le JT, environ 20 minutes sur les 35 sont consacrées au Covid 19 et ses conséquences, comme l’appel des loueurs de ski à une réouverture des pistes.

Même sentiment du côté de Joëlle Meert, éditrice des Journaux Parlés de La Première et de Vivacité : " ce n’est pas simple à mettre en œuvre. D’abord parce que l’actualité tourne encore et toujours autour du Covid. C’est le début de la vaccination, les chiffres ne sont pas bons, il y a les variants. Alors, il faut se creuser la tête pour trouver d’autres sujets, reconnaît-elle. Ensuite, le timing des journaux parlés est relativement court, 15-16 minutes pour le 18h de La Première. Une fois qu’on a mis les sujets incontournables traitant du Covid, il ne reste souvent que peu de temps pour aborder d’autres thèmes. "

Écrivons-le d’entrée de jeu : c’est un objectif qui n’est pas atteint tous les jours. Comme le souligne Xavier Mouligneau, éditeur du Journal Télévisé, " on n’a pas un chronomètre dans la tête. Mais on garde à l’esprit cet objectif, sans faire de calculs. On essaie de faire deux ou trois sujets sur le Covid. Mais parfois, l’actualité nous rattrape", avoue-t-il.

Dans le Journal Parlé de 18h de La Première, ce même jour, environ 5 minutes 30 sur les 15 minutes tournent autour du Covid.

Refaisons le même exercice une semaine plus tard et prenons le mardi 12 janvier. Ce soir-là, le JT consacre une bonne dizaine de minutes à la pandémie et le JP de 18h de La Première, 4 minutes.

Les éditeurs radio semblent donc parvenir à atteindre l’objectif du 50-50 plus facilement que les éditeurs télévision. Surtout dans les antennes régionales de la RTBF. A Liège par exemple, les reportages sur la pandémie ne sont pas majoritaires. "Soit on a du 50-50, soit on arrive à 80% de sujets "non Covid", explique Anne Poncelet, responsable éditoriale à Liège. Elle a calculé le nombre de reportages non Covid dans les matinales radio du 7 au 10 décembre 2020 et du 4 au 13 janvier 2021. "J’ai regardé les sujets qu’on a faits, mais pas leur place dans les conduites. Je crois que si je faisais cet exercice-là, on verrait sûrement que les sujets Covid sont plus exposés que les autres sujets", admet-elle.

Lors du premier confinement, en mars, les journaux parlés liégeois étaient entièrement consacrés au virus, reconnaît notre collègue. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : " on a toujours fait davantage dans la variété. C’est l’avantage de la proximité, on a une actualité judiciaire, politique, de grands chantiers, des projets immobiliers, des meurtres, de la culture, etc."

