Tour de France en Belgique : la course (aux images) dans la course (cycliste)

Départ de la Grande Boucle le 6 juillet à Bruxelles. A l’écran au JT, on a pu suivre une équipe de coureurs au plus près, depuis leur chambre d’hôtel jusqu’à la ligne d’arrivée. Mais impossible de soupçonner ce qu’il a fallu d’organisation (et d’optimisme) pour obtenir ces images et les acheminer à temps pour monter le sujet à Reyers. "J’ai rarement fait un sujet aussi compliqué d’un point de vue logistique", se souvient le journaliste Quentin Warlop, qui aura dû se déplacer à pieds, en bus et à moto. Pour le cadreur Renaud Hoyois, qui s’est retrouvé embarqué dans une voiture du Tour, cela reste un souvenir "hallucinant, de voir cette foule et de vivre l’envers du décor". Retour sur cette course dans la course, le versant caché de l’actu que vous suivez sur nos antennes. Le sujet du 6 juillet :

Un sujet aussi pour les gens pas forcément intéressés par le vélo "On souhaitait réaliser un reportage dans le cadre du tour de France mais un reportage différent de ce qu’on avait déjà vu auparavant", raconte Quentin. "Il fallait que ce soit un sujet accessible à tous, pour des gens pas forcément intéressés par le vélo". ►►► Tous les articles coulisses de la rétro 2019 d'INSIDE ici! L’idée est de suivre une équipe belge participante, à partir du petit déjeuner, pour découvrir le Tour de France de l’intérieur. Quentin est un passionné de cyclisme, qu’il a d’ailleurs pratiqué à un haut niveau dans une vie antérieure. Il a toujours des contacts dans le milieu du vélo, qu’il sollicite pour obtenir les autorisations nécessaires, au niveau de l’équipe ainsi qu’au niveau des organisateurs du Tour. Ce qui promet des images inédites. A pieds Le jour du tournage arrive. Il faut se souvenir que Bruxelles est à ce moment-là paralysée par le départ du Tour : rues bloquées, foule amassée… Pour atteindre l’hôtel, Quentin et Renaud se mettent en route à pieds, avec un matériel léger. Ils sont les seuls à filmer le déjeuner des coureurs et leur préparation dans les chambres. En bus Ils les suivent ensuite dans leur bus, jusqu’à la place des Palais, où attendent les équipes d’autres médias. Arrivés là, comment continuer à filmer la course de l’intérieur ? Il faut rester au plus près de l’équipe… "Il y a deux voitures dans la course", explique Quentin. "Celle derrière le peloton, avec la direction de l’équipe et la deuxième qui est devant le peloton, et qui n’intervient que quand ils ont un coureur dans une échappée, à l’avant de la course". Chance : un sponsor a au préalable accepté de céder sa place dans la deuxième voiture. "Donc notre seule chance d’avoir de bonnes images, c’était d’avoir un coureur de l’équipe dans une échappée". Le pari est pris.

En voiture Renaud prend place. Il est équipé d’un appareil photo qui lui permettra de filmer en toute légèreté, durant les 192 km du parcours. Il ne voit pas grand-chose jusqu’à ce qu’un coureur de l’équipe se retrouve – coup de chance - dans une échappée, lui permettant de prendre les images espérées. "Ce sont des moments géniaux", se souvient-il. "Quand on se retrouve à filmer la conversation entre le coureur à côté de la portière, qui reçoit les conseils du directeur technique…".

En moto Quentin, lui, est rentré à Reyers avec les images de la matinée pour commencer le montage. Un trajet effectué en moto, avec un motard spécialement prévu par le JT pour l’occasion, en prévision des difficultés pour se déplacer en ville. Mais ce n’est pas fini : pour que le sujet soit complet pour le JT du soir, il faut récupérer les images de Renaud et filmer l’arrivée… Début d’après-midi, retour donc dans la course, à nouveau en moto. En courant La moto ne peut pas accéder à la ligne d’arrivée : pour la rejoindre, il reste 2,5 km, que Quentin parcourt "à pieds, en courant". "Là, j’ai passé tous les contrôles de sécurité pour retrouver un deuxième caméraman, Hicham, qui venait de tourner un autre reportage avec un autre journaliste". Avec ce deuxième cadreur, l’objectif est de filmer la réaction du manager de l’équipe au passage des coureurs sur la ligne d’arrivée. Une fois ces images dans la boite, comment récupérer celles filmées par Renaud, toujours embarqué dans la voiture ? "Je lui téléphone et je lui dis : on est à 200 mètres de l’arrivée, il faut que tu me donnes la matière de main à la main, avant de passer la ligne d’arrivée". Autrement, entre les contrôles de sécurité et la foule, c’est le blocage assuré. En quelques secondes, les enregistrements changent de mains, mission accomplie. "Je me dis ‘super’. Et il faut que je courre 2,5 km dans l’autre sens pour retrouver le motard qui m’attendait et retourner à Reyers", raconte le journaliste.

Le dernier sprint Arrivée à Reyers, il est environ 17h30. Les images du tournage seront disponibles en montage vers 18h15, donc une bonne heure avant le Journal télévisé. A ces images s'ajoutent celles gérées par l'organisateur du Tour (et pour lesquelles la RTBF paye des droits de diffusion), enregistrées et visionnées en temps réel par le monteur, notamment toutes les vues aériennes (il y a donc aussi des hélicoptères dans cette histoire). Il faut terminer le montage, faire la sono. "C'est la course contre la montre", se souvient Quentin. Un sentiment qu'on connait tous bien au JT. Le sujet est fini dans les temps, c'est un "grand ouf de soulagement". "Je m'étais fait une raison en me disant qu'avec plus de temps, ça aurait été mieux", explique le journaliste. "Mais au final, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux".