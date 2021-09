Un écho médiatique dangereux ? C’est l’avis des deux débatteurs du "Parti pris" sur la Première ce jeudi matin. "C’est un peu comme si on avait envie que de nouveaux attentats se produisent", a-t-on entendu chez François Gemenne (expert Climat et Migrations – ULiège). "Quand on voit la tribune et l’exposition médiatique qui est offerte au principal accusé, dont je ne dirai même pas le nom car je souhaite que ce nom tombe aux oubliettes de l’histoire. C’est lui la vedette de tous les médias, tout le monde voit sa tête associée à ces attentats qui sont la grande œuvre de sa vie, tout le monde ne parle que de son attitude, que de ce qu’il dit. […] On est en train d’assister à une sorte d’héroïsation des terroristes."

Bref, que l’accusé parle ou pas, le simple fait d’être dans la lumière des médias est susceptible de servir sa cause via le "décryptage négatif" apporté par des "gens mal intentionnés", complète l’expert que nous avons joint par la suite. Un décryptage qui peut alimenter un processus de radicalisation "multifactoriel et non linéaire" souligne-t-il.

En termes de passage à l’acte, Michaël Dantinne estime qu’on ne peut pas écarter l’influence possible de "l’effervescence créée autour d’un procès qui s’ouvre et le sens que va lui donner une infime minorité", peu importe à nouveau qu’un accusé prenne la parole ou pas. Les commémorations du 11 septembre sont à ce titre tout aussi risquées : "C’est raviver un souvenir douloureux pour une ultra majorité de personnes mais c’est aussi rappeler, pour un certain nombre d’islamistes radicaux violents, le plus haut fait d’armes historique du terrorisme islamiste, avec le même risque. Donc si on pousse la logique à l’extrême, il ne faut plus jamais parler du terrorisme islamiste, plus jamais des auteurs d’attentats". Ce qui n’est pas une option, faut-il le préciser.

"C’est un peu facile de charger les médias", conclut l’expert. "Les médias sont dans leur rôle en relayant les faits : ils doivent rendre compte. A partir du moment où il prend la parole, je ne vois pas comment on ne relaierait pas ce qu’il a dit". Ce qui rejoint l’analyse qui est faite à la rédaction.

"Ça donne le ton des 9 prochains mois de procès"

" C’est un fait d’actualité majeur pour tout le monde. Quand Salah Abdeslam décide de prendre la parole, ça donne déjà le ton des 9 prochains mois de procès. C’est incontournable", explique Sébastien Georis, le responsable éditorial de la thématique Justice. Qui s’insurge contre le terme de "mise en scène médiatique" employé dans le "Parti pris" : "Les événements du 13 novembre 2015 ont marqué les victimes et la société de manière générale. On a suivi les faits, on a suivi l’enquête, on est maintenant au moment du procès et c’est un moment historique, hors normes, donc forcément, on en fait un élément d’info majeur. On est en devoir d’informer le public sur ce qui se passe pendant le procès".

