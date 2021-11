Reportage sur le pass sanitaire : pourquoi avoir vérifié en caméra cachée les contrôles dans les restos ?

Face caméra, on voit Martin expliquer qu’il s’est muni du pass sanitaire d’un ami et qu’il a fait la capture d’écran du QR code du pass d’un autre ami, histoire de voir ce qui allait se passer. Sur cinq établissements visités, deux n’ont pas demandé le pass sanitaire, trois autres l’ont demandé mais sans vérifier l’identité.

Martin Caulier confirme l’intention : "En faisant ce reportage, notre but n’était pas du tout de jeter l’opprobre sur les restaurateurs. On voulait seulement aller voir sur le terrain comment se passaient les contrôles." Le journaliste insiste sur le fait qu’il s’agit d’un "coup de sonde, quelques exemples à partir desquels on ne peut pas tirer de généralité". Une nuance apportée dans le commentaire en télévision et indiquée en légende sous la vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Notons que ce sont les publications sur les réseaux sociaux qui ont déclenché les réactions (plus de 2000 commentaires sur Facebook). A ce propos, on peut préciser que le format du reportage pour les réseaux sociaux est plus court. La mise en contexte est très limitée. Cela a-t-il joué dans les réactions suscitées ? Mariam Alard, la journaliste qui a réalisé cette séquence explique en tout cas que "l’idée n’était pas de dénoncer mais au contraire de montrer que le personnel de l’horeca est démuni face à ces nouvelles mesures".

Le sujet a été décliné en différentes versions : pour la télévision, pour la radio, pour le site internet et pour les réseaux sociaux. Des versions différentes selon les codes et les formats propres à chacun des médias. Voici par exemple l’article publié le 28 octobre sur le site RTBF Info.

Ces débats, on les avait précédemment entendus en France, nos voisins ayant mis en place les pass sanitaires pour l’accès aux cafés et restaurants dès le 9 août. L’expérience française nous avait appris qu’entre la théorie et la pratique, il y a de la marge. Certains établissements avaient fait de la résistance, d’autres avaient appliqué les règles plus ou moins à la lettre. "On savait aussi qu’en France, certains clients non-vaccinés présentaient de faux documents ou des copies obtenues auprès d’amis vaccinés" explique Thomas.

Thomas Gadisseux, référent Info politique insiste sur le contexte : "Nous sortions de deux mois de débats sur ce covid safe ticket". Des responsables politiques de différents niveaux de pouvoirs, des fédérations professionnelles, la Ligue des droits humains, des médecins et des citoyens ont en effet alimenté le débat autour de la question de la nécessité de ces contrôles, de leur légitimité et de leur objectif réel. "Les discussions étaient telles que la mesure - d’abord annoncée pour le 1er octobre - avait été reportée au 15 octobre", rappelle Thomas. "QR, le débat" avait par exemple abordé ces débats lors d’une émission le 14 octobre sur le thème : Covid safe ticket : utile ou excessif ?

Est-ce l’utilisation de la caméra cachée qui donne l’impression que l’on a essayé de piéger les restaurateurs ? Il faut savoir que son utilisation est soumise à certains critères bien précis. Le code de déontologie limite son utilisation et la soumet à une autorisation de la hiérarchie de l’info : "Toute utilisation d’une prise de son ou de vue camouflée est interdite. Toute dérogation à ces principes ne peut être justifiée que dans un intérêt majeur de l’information et doit obtenir l’aval du responsable hiérarchique et du directeur de l’information en vue de leur diffusion".

Mais revenons à notre sujet tourné en caméra cachée avec le CST d’une autre personne. Parmi les remarques des internautes, un post a retenu notre attention. Une personne s’interroge sur la situation du journaliste qui se met ouvertement en infraction en se présentant dans un café avec le pass sanitaire de quelqu’un d’autre :

Cette remarque, nous l’avons soumise à Stéphane Hoebeke, juriste à la RTBF et spécialiste de la déontologie et du droit des médias. D’abord, il trouve la comparaison disproportionnée : "Ici, le journaliste n’a mis personne en danger en présentant le pass sanitaire d’un ami, on révèle une réalité". Notons au passage que le journaliste en question possède un pass sanitaire personnel en ordre.

Quant à la question plus générale de savoir si on peut faire des choses interdites dans le but d’obtenir une info, Stéphane Hoebeke répond : "Le fait que parfois, un journaliste dépasse les limites imposées par la loi pour démontrer une situation, parce que le but de l’information l’emporte et est justifiée, on doit pouvoir l’accepter. Dans ce cas-ci le sujet le justifie tout à fait, à la fois le recours à la caméra cachée et l’utilisation d’un covid safe ticket au nom d’une autre personne. D’autant qu’on a expliqué dans le sujet l’objet du reportage et les limites de l’exercice et on a flouté les établissements concernés".

Cela dit, il ne faut pas le faire trop souvent

Pour le juriste, tout est question de "balance des intérêts", c’est-à-dire qu’il faut mettre en balance d’une part la loi que l’on ne va pas respecter et l’intérêt du sujet. Pour nous faire comprendre cette notion de balance, Stéphane Hoebeke prend des exemples plus lourds, par exemple pour un sujet sur les sites montrant des violence sexuelles sur enfants ou sur la facilité à se procurer de la drogue, un journaliste pourrait se faire filmer en train de s’en procurer. "On sait qu’on commet une infraction mais elle est couverte par l’objet du reportage. Après, ça ne veut pas dire que l’on doit mettre nos journalistes dans des situations dangereuses ou illégitimes parce qu’en cas de problème, ce sont eux qui devront s’expliquer devant la justice".

Stéphane Hoebeke précise bien qu’il ne cautionnerait jamais une infraction qui mettrait en danger la sécurité de journalistes et/ou de tiers. Comme le fait de commettre un excès de vitesse pour prouver une absence de contrôles, si on veut reprendre l’exemple donné par l’internaute. "Dans ce cas, la balance des intérêts ne serait pas respectée".

Une question similaire avait été posée lors de la diffusion d’un reportage sur le déboulonnage de statues de Léopold II.

