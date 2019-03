Religieuses abusées dans l'Eglise : pourquoi elles ont osé témoigner

C’est un documentaire choc, aux témoignages éprouvants. « Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise » vient d’être diffusé sur la Une (à revoir jusqu’à ce vendredi sur AUVIO). On y apprend comment, dans le monde entier, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Viols, prostitution, avortements forcés,… Un scandale que le Vatican tente d’étouffer depuis de longues années. A tous les niveaux de l’Eglise, les voix des victimes sont murées dans le silence. Mais, pour ce documentaire, certaines d’entre elles ont osé révéler publiquement leur tragédie la plus intime. Pourquoi et comment ont-elles accepté de franchir ce cap difficile ?

Dans l’Eglise, les femmes n’ont pas d’armes

Michèle-France est une ancienne religieuse qui a été abusée sexuellement par deux prêtres pendant 25 ans. Elle est l’une des femmes qui témoignent à visage découvert dans le documentaire. « C’est ma parole qui est mon arme, ma seule arme. Parce que je ne suis qu’une femme et que dans l’Eglise les femmes n’ont pas d’armes », explique-t-elle.

Parler est douloureux

Si elle a finalement accepté de témoigner au grand jour, c’est parce qu’elle avait la conviction qu’il s’agissait d’une cause juste. Si elle s’exprime, confie-t-elle, c’est au nom des victimes qui n’ont pas pu ou qui n’osent pas s’exprimer. « Parler est douloureux : à la fois parce que vous revivez les abus subis et parce que vous vous exposez à l’hostilité de nombreuses personnes. »

L’ancienne religieuse craignait également de perdre son travail si sa parole devenait publique. « Mais ces crimes, perpétrés si longtemps et couverts par les responsables religieux et les laïcs, doivent être portés à la connaissance du public. En réglant ces affaires en interne, et en offrant, pour réparation, de bonnes paroles et l’assurance de prières, l’Église s’en rend complice par son silence et son inaction. »