Ras-le-bol de l’info qui déprime : et si on parlait plutôt des solutions?

« Mon déclic à moi vient du fait qu’énormément de gens m’ont dit qu’ils préfèrent ne plus s’informer, qu’ils préfèrent ne pas savoir , que ça a un impact trop compliqué sur leur vie, qu’ils préfèrent aller chercher les infos qui les intéressent et pas trop subir », explique-t-elle. « En entendant ça, je me suis dit qu’en tant que journaliste du service public, je passais peut-être à côté de quelque chose ».

« On peut avoir des sentiments très divers après avoir regardé un JT. On peut être plombé, les bras ballants, en se disant ‘mon Dieu tout va mal et je ne vois pas comment on va s’en sortir’… On peut aussi sortir d’un JT informé mais en ayant eu suffisamment de fenêtres pour se sentir moins passif par rapport à cette information ». Dixit Julie Morelle, l’une des présentatrices du Journal télévisé de la RTBF. Ouvrir des « fenêtres » dans l’information, amener des bouffées d’oxygène, sortir du sentiment d’impuissance, c’est pour elle une nécessité aujourd’hui.

What do we do now ?

Une réflexion partagée par bien d’autres journalistes, à la RTBF comme ailleurs. Et qui a notamment mené à la création de l’association française Reporters d’Espoir, du Constructive Institute au Danemark, ou, chez nous, de l’association New6s, il y a près d’un an. Objectif : sensibiliser les médias au journalisme « constructif » ou journalisme « de solutions ». Les pousser à compléter les traditionnels 5 W du traitement journalistique - Who, What, Where, When, Why (qui a fait quoi, où, quand et pourquoi) – avec une sixième question supplémentaire : What do we do now ? Que fait-on maintenant ? Autrement dit : quelles sont les solutions face au problème évoqué ? Quelles pistes, quelles perspectives, quelles « fenêtres » ?

Il y a aussi des choses qui vont bien dans le monde

Yasmine Boudaka est l’une des fondatrices de New6s. Elle estime que renouveler notre approche du journalisme contribuera à retisser un lien de confiance avec le public. « Quand on regarde les infos, on a l’impression que le monde est à feu et à sang alors que ce n’est pas forcément ce qu’on observe autour de soi… Et cela peut mener à ces réflexions : ‘les médias sont biaisés’, ‘on veut nous faire peur’, ‘ils sont manipulables’… Or, à partir du moment où on ne fait plus confiance aux journalistes, où on ne s’informe plus, ça représente un certain danger pour la démocratie », expose-t-elle. Pour rester en phase avec le public, l’idée est donc d’offrir une représentation plus juste de la réalité. « Il y a aussi des choses qui vont bien dans le monde et c’est important d’en parler. Ne pas occulter ce qui va mal, mais équilibrer ».

Parler des trains qui arrivent à l’heure

Concrètement, ça veut dire revoir certains réflexes qui voudraient par exemple que seuls les trains en retard intéressent les journalistes (et donc le public). « Ça n’a pas beaucoup d’intérêt de faire un reportage sur les trains qui arrivent à l’heure, c’est vrai », commence Julie. « Par contre, on peut se demander pourquoi dans des pays comme la Suisse ou le Japon, les trains arrivent systématiquement à l’heure. Qu’est ce qui fait que dans des pays comme ça, on y arrive et nous pas ? Allons tirer des leçons là où ça marche, tout en gardant notre esprit critique, notre déontologie. Au lieu de toujours taper sur le même clou ».

C’est dans cet esprit que la page « Un œil sur demain » a récemment été inaugurée dans les JT du week-end. « J’avais envie que l'innovation fasse plus partie de l’information et il se fait que ça rencontrait mon envie d’avoir plus de solutions à l’antenne puisqu’on va se focaliser essentiellement sur les recherches porteuses d’un espoir ou d’une solution », détaille Julie, à l’initiative de cette page. On y parle par exemple du problème des débris spatiaux, mais en évoquant les pistes explorées par les chercheurs pour y faire face…