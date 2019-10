Quand les journalistes font des interviews sans connaître la langue : quel impact sur notre information internationale ?

"Quand on part en reportage à l’étranger, explique Daniel Fontaine, journaliste radio à la rédaction internationale du JT de la RTBF, on doit régulièrement faire appel à des fixeurs pour nous aider." En général, ce sont des journalistes locaux, bilingues qui proposent leur service à la journée. Ils jouent notamment le rôle de traducteur, mais ils peuvent aussi partager leur carnet d’adresses, suggérer des contacts et faciliter les prises de rendez-vous pour les interviews. Un gain de temps indispensable dans une profession qui travaille souvent dans l’urgence. Daniel, y a souvent eu recours lors de ses reportages au Moyen-Orient.

La présence du fixeur/traducteur ne permet pas d’éviter tous les pièges car certains font parfois intervenir leur propre subjectivité. "Je me souviens d’un reportage en Egypte, raconte François Mazure, qui a longtemps couvert l’actualité internationale. Je faisais un portrait croisé de deux femmes. L’une proche des Frères musulmans, l’autre plutôt laïque. Pendant l’interview de mon interlocutrice des Frères musulmans, la fixeuse a commencé à l’invectiver en arabe, comme si c’était elle qui menait l’échange. Elle était visiblement choquée par ses réponses. Mais, ce faisant, elle sortait complètement de son rôle. Conséquence, mon interlocutrice s’est braquée et ça ne m’a pas vraiment facilité la tâche."

"J’ai un principe général, explique le journaliste. Quand c’est possible, je privilégie d’abord les interviews de francophones, car en radio le doublage induit une distance. Si ce n’est pas possible, j’essaye de trouver des interlocuteurs qui parlent anglais. Sinon, je demande au fixeur de faire la traduction."

Mais sans traducteur, c’est encore pire. "Je me souviens d’une visite d’Etat du Premier ministre Yves Leterme en Russie, poursuit François. Il nous était interdit de poser des questions en conférence de presse. A la fin de celle-ci, je vois passer Vladimir Poutine à quelques mètres de moi. Je tente alors ma chance. J’avance vers lui et sans demander l’autorisation, je lui pose une question à la volée, en anglais. Il se retourne, me fixe dans les yeux et me répond pendant plus d’une minute… en russe. Je n’ai pas compris un seul mot de sa réponse sur le moment même. Un grand moment de solitude !"

Peut-on bien travailler sur le terrain sans comprendre la langue ?

Alors, peut-on vraiment faire du bon travail à l’étranger quand on ne maîtrise pas la langue locale ? "C’est certainement plus compliqué car ça peut nous prendre plus de temps pour obtenir des témoignages ou les faire traduire, admet Daniel Fontaine. Mais ça n’empêche pas de comprendre un pays ou une situation. On peut même dire que, par rapport aux correspondants qui vivent sur place, l’envoyé spécial bénéficie d’une distance qui peut parfois s’avérer utile pour poser un regard objectif sur l’actualité qui secoue un pays."

Un avis à nuancer, selon Benjamin Delille, correspondant RTBF à Caracas (Venezuela) depuis un an et demi. "Ici, sans l’espagnol, c’est très compliqué pour un journaliste, explique-t-il. Le pays est très polarisé entre les "pro" et les "anti" chavistes (partisans de l’ex-président Hugo Chavez, ndlr). J’ai déjà vu de nombreux envoyés spéciaux se faire balader par leurs traducteurs qui "omettaient" de traduire telle ou telle partie de l’interview car les propos tenus ne correspondaient pas à leurs propres opinions."

Mais connaître la langue ne suffit pas toujours pour déjouer les pièges. Benjamin, qui est parfait bilingue, a ainsi mis plusieurs mois à apprendre à lire entre les lignes pendant ses interviews. "Chaque clan à ses propres techniques de communication et il est très difficile de les déceler quand vous n’habitez pas le pays. Je ne sais pas si c’est comme ça partout, mais en ce qui concerne le Venezuela, il me semble indispensable d’habiter sur place pour bien faire son travail."

►►► A lire aussi sur la page Inside la rédaction, cet article sur le quotidien de notre correspondant au Venezuela.