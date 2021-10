Quand la RTBF essaie de réduire ses émissions (de CO2)

Ces chiffres, c’est Frédéric Pairoux qui les livre. A la RTBF, c’est notre monsieur environnement, notre éco-conseiller. "Après ce bilan carbone, nous avons lancé des plans d’action en fonction des différents types d’émissions identifiées. Certains plans ont été bien suivis, d’autres pas du tout. Pour certains, c’est compliqué." L’éco-conseiller donne l’exemple du site de production bruxellois, le bâtiment du boulevard Reyers qui est surdimensionné et mal isolé. "On est en train de construire un nouveau bâtiment, quand on l’aura, ça va diviser en deux toutes nos consommations énergétiques". Actuellement en construction, Media Square devrait accueillir le personnel et les équipes de la RTBF en 2025. L’ancien bâtiment sera démoli, y compris l’aile actuellement occupée par la VRT.

Dans ce calcul, tout a été pris en compte : l’énergie électrique, les bâtiments, les déplacements de l’ensemble du personnel et des visiteurs, les coproductions, les achats de biens et de services pour les six sites de production.

En France, le collectif Ecoprod réunit France Télévisions, TF1, Canal + et d’autres. Ecoprod propose des échanges de bonnes pratiques, des outils de calcul et des formations pour aider le secteur de l’audiovisuel à évoluer dans le respect de l’environnement.

Il y a les consommations que l’on mesure et puis il y a cette tendance qui est difficile à chiffrer mais dont notre interlocuteur témoigne : l’évolution des mentalités. Il y a deux ans, l’abandon des gobelets et autres plastiques à usage unique s’était opéré à grand renfort de campagnes de sensibilisation et avec beaucoup de grincements de dents. Aujourd’hui, Frédéric Pairoux constate que le contexte a changé et ce sont même parfois des membres du personnel qui viennent avec des demandes et des remarques pour réclamer une entreprise plus écoresponsable. "Jusqu’à il y a un an, j’étais très mal reçu, voire pas reçu du tout", explique l’éco-conseiller. "Maintenant les gens se rendent compte qu’il faut vraiment faire un effort et intégrer cette composante, ça va beaucoup mieux".

Quand on regarde ces chiffres, on prend conscience de détails que l’on oublie souvent. Exemple : pour émettre par voie hertzienne, la RTBF utilise encore 40 grandes antennes qui consomment une énorme quantité d’électricité. Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire wallon. "Le système DAB est beaucoup moins énergivore mais pour l’instant, il faut encore garder les deux", explique Frédéric Pairoux.

Le service des Facilités garde un œil constant sur les dépenses énergétiques et autres consommations des six centres de la RTBF. Un monitoring permanent du chauffage, de l’électricité, de la production des déchets, des litres d’essence et de diesel achetés pour faire rouler les véhicules du charroi.

Cette expérience inspirante a poussé l’équipe à plaider auprès de la direction pour l’achat de deux vélos et de deux remorques. "A Bruxelles, sur un périmètre de 10 km, il n’y a rien de plus rapide que le vélo électrique". Et quand on demande à André Goyens si ce n’est pas seulement une manière de donner une bonne image à la RTBF, il rétorque : "c’est sûr qu’on se lance dans une mouvance existante mais on n’est pas des donneurs de leçons, on veut juste tester des choses et on s’est dit qu’on allait y aller nous aussi et voir ce qu’on peut faire et les contraintes qui en découlent".

En télévision, c’est plus compliqué en raison du matériel de tournage à transporter. Un vélo cargo électrique est parfois emprunté par l’un ou l’autre caméraman ou journaliste du JT et très récemment une expérience assez intéressante a été menée : une régie vidéo à plusieurs caméras complètement transportée à vélo.

Pour ce qui est l’information, réduire les trajets en voiture et en avion, par souci d’écologie, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Il faut bien le reconnaître, depuis deux ans, c’est en raison du Covid et non du climat que les équipes de tournage ont moins bougé. Et cela a créé de nouvelles pratiques.

Forcées de réaliser des interviews par vidéoconférence lors des périodes de confinement, les rédactions ont gardé cette habitude pour des interviews courtes, destinées à l’info quotidienne. Il n’était pas rare avant la crise de parcourir un trajet de deux heures aller-retour pour réaliser une interview dont on ne gardait que 40 secondes. Aujourd’hui, on privilégiera une interview à distance.

Caroline Hick est responsable de la rédaction "International", elle décrit d’autres types de déplacements qui ont diminué depuis un an et demi. D’abord parce que c’était interdit, ensuite parce que l’habitude a été adoptée : "on mutualise beaucoup plus qu’avant les reportages réalisés par les différentes chaînes publiques de langue française, on commande plus de sujets à des correspondants sur place. Nous allons beaucoup moins souvent qu’avant dans des pays proches comme la France, l’Espagne ou l’Allemagne".

A ces contraintes amenées par le Covid, il faut ajouter une évolution des conditions de travail avec des équipes très sollicitées : "on ne part plus comme autrefois pendant 15 jours à trois personnes, à l’autre bout du monde, on n’a pas les moyens humains pour ça", explique Caroline.

Ce sont donc des raisons d’organisation du travail plus que des préoccupations écologiques qui ont fait diminuer le nombre de déplacements à l’étranger. On peut réfléchir à d’autres façons de fonctionner mais il faudra toujours aller au contact de la réalité pour faire son métier de journaliste. "Il y a bien un début de réflexion sur la nécessité ou pas de faire un déplacement mais en même temps, le fait d’aller sur le terrain permet de mieux travailler et de comprendre davantage ce qui se passe. On n’a pas toujours le luxe de se poser la question de l’empreinte écologique quand on travaille à l’international et qui plus est dans l’urgence", ajoute Caroline Hick.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici

Regis De Rath est très intéressé par cette question de l’empreinte carbone des reportages. Il est bien conscient du fait que la nature même du travail de reportage produit du CO2 : "nous faisons de la radio, de la télévision, nous consommons beaucoup d’électricité, c’est inévitable mais on peut s’interroger sur nos consommations. Nous avons des débats en interne, par exemple pour se demander s’il est judicieux d’envoyer une équipe dans un pays lointain pour un sujet qui n’est peut-être pas indispensable".

On le comprend, mettre en balance l’empreinte carbone et l’intérêt éditorial, c’est un exercice difficile. Régis De Rath coordonne par exemple l’opération Cop26, une série de reportages qui seront diffusés à l’occasion de la conférence mondiale sur le climat qui débutera à Glasgow le 31 octobre prochain. A cette occasion, une équipe du JT s’est rendue au Costa-Rica pour un reportage sur la politique environnementale de ce pays et sur la réalité qui se cache derrière les discours. "On s’est posé beaucoup de questions sur ce déplacement mais le sujet en vaut vraiment la peine", explique Régis.

Pour le reste, notons qu’une équipe se rendra à Glasgow (900 km de Bruxelles) avec le "train du climat". Une autre équipe qui restera 15 jours sur place fera le trajet en avion pour des raisons de gestion du temps et des plannings.