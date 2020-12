Quand la RTBF donne "son" avis : quelle place pour l'opinion et l'édito dans nos médias ?

L’idée des "Coulisses du pouvoir" c’est aussi d’éclairer, une chronique qui permet de donner à penser. "Et à réfléchir sur l’actu politique, mais pas à tout prix de donner un avis tranché". S’il y a certes un facteur subjectif qui entre en compte dans l’exercice, Bertrand refuse ici de parler d’édito. "Je ne tranche jamais des avis qui font débat dans la société. On est dans le commentaire avec un œil, un regard subjectif mais pas engagé au sens où je serais toujours fidèle à une ligne idéologique qui ne se remettrait jamais en question. J’essaie de me situer entre le factuel pur et l’édito pur."

Louise Monaux est responsable au service Médiation de la RTBF et elle confirme : "Nous recevons souvent des messages d’auditeurs, de téléspectateurs et d’internautes sur la question des opinions des journalistes. Ça fait partie des interpellations les plus fréquentes que nous avons à traiter. On se rend compte que dans l’esprit de beaucoup de gens, il est ancré qu’un journaliste doit rester neutre et ne peut en aucun cas donner son opinion. Nous devons souvent expliquer la différence de genres et les conditions dans lesquelles un journaliste peut donner, livrer son regard sur une actualité".

Un. e journaliste peut-il donner son opinion sur antenne ? Les limites entre informations factuelles et prises de position sont-elles claires ? Récemment, une auditrice a joint le service Médiation de la RTBF en expliquant que "[…] beaucoup de vos journalistes oublient qu’ils ont une mission d’information et doivent faire preuve d’objectivité. Ils ne se gênent plus de parler librement en exprimant leur propre opinion, je ne parle pas seulement de ceux qui présentent l’information mais d’autres chroniqueurs".

C’est le cas par exemple dans le "Parti Pris" sur La Première où deux personnes sont invitées chaque matin pour échanger et débattre d’un fait d’actualité. Félicien Bogaerts fait partie de ceux qui y ont participé, en novembre, pour commenter l’actualité suite aux élections américaines à un moment où le nom du futur président n’est pas encore connu. Comme on l’entend dans la séquence ci-dessous, ce dernier explique clairement sa vision des choses. Dans ce cas précis, il s’exprime en tant que co-fondateur du "Biais Vert", un blog engagé et indépendant qui s’intéresse à l’actualité écologique. Il est vrai que Félicien est aussi sur les antennes de la RTBF dans des émissions culturelles mais il est indépendant et n’a pas le statut de journaliste.

La RTBF a une responsabilité quant à ce qui se dit sur son antenne ou est publié sur son site info.

Outre la discussion préalable et le cadrage en direct sur antenne par le journaliste présent, cela peut impliquer, plus rarement, le retrait a posteriori d’une séquence.

Le cas s’est présenté récemment avec l’opinion de l’écrivain Laurent de Sutter. Il est l’invité régulier de l’émission "Dans quel monde on vit…" pour donner, sous forme de lettre, son regard sur l’actualité ou des faits de société. La lettre de l’écrivain qui s’exprimait en son nom traitait des violences policières.

Peu de temps après la diffusion de la séquence en radio, la RTBF a décidé de retirer l’article qui en découlait, en donnant ces explications : "Le choix du sujet est laissé à l’appréciation libre de l’auteur et celui de l’article qui fait polémique consacrée aux violences et bavures policières n’est pas remis en cause par la RTBF. Par contre, la RTBF regrette que ce texte accumule les amalgames et soit si violent, particulièrement la chute qui peut être interprétée comme un appel à la haine. C’est à ce titre que la direction de la chaîne a estimé que ces propos et leur possible interprétation sont contraires aux principes déontologiques et à ceux du traitement de l’information qui vivent au sein du média de service public". Les explications du retrait de la lettre de Laurent de Sutter par la RTBF sont à consulter via ce lien.

Le be soin d’une identification claire et d’utilisation de codes spécifiques

Si en presse écrite, la chronique, l’opinion ou encore l’édito sont en général facilement reconnaissables car ils occupent souvent la même place et sont clairement identifiés comme tels, est-ce si clair pour le public dans l’audiovisuel ?

Pas selon Jean-Jacques Jespers, ancien journaliste de la RTBF qui enseigne aujourd’hui à l’ULB et préside le Conseil de déontologie journalistique. Il estime que le public peut de plus en plus s’égarer entre les différents genres journalistiques. "Des genres qui sont de plus en plus confondus", explique-t-il. Selon lui, les émissions d‘infos "se mélangent de plus en plus avec des séquences de prises de parole libres ou de l’humour. Ce qui rend la lecture du média de plus en plus difficile dans le chef du public". Il faut donc une très bonne signalétique des intervenants, du rôle qu’ils/elles remplissent et de la casquette avec laquelle ils/elles interviennent.

C’est important d’avoir des marqueurs identifiables

Cette forme de "signalétique" est présente sur nos antennes. Une chronique telle que "Les coulisses du pouvoir" se retrouve certes dans une émission d‘information mais l’auditeur est prévenu que l’on passe à un style différent. La chronique est annoncée pour que les gens comprennent que l’on entre dans un format où il y a une forme de subjectivité assumée. "C’est important d’avoir des marqueurs identifiables", explique Pierre Marlet, responsable éditorial de l’info sur la Première. "En radio, cela se fait via les jingles, l’habillage d’antenne qui prévient l’auditeur de ce qui va suivre". La manière de présenter les choses est importante également. C’est notamment le cas lorsque par exemple, le présentateur François Heureux explique : "Vous nous livrez votre point de vue sur…".

"Lorsque l’on annonce une chronique telle que "l’œil de…" dans Matin Première, on s’attend à ce qu’il y ait une vision, un côté subjectif", poursuit Pierre Marlet. Même si cela reste un.e journaliste qui l’a produite. "C’est sa lecture des choses certes mais on estime qu’elle vaut la peine car cela enrichit le contenu journalistique. Si les choses sont présentées clairement à l’auditeur, les règles sont claires".

Jacques Cremers, lui, rappelle que la matinale d’info sur La Première a été revue il y a trois ans autour de trois axes. "De 6 heures à 7 heures : 'que se passe-t-il dans le monde', de 7 heures à 8 heures, c’est 'ce qu’on en dit' et de 8 heures à 9 heures, 'ce qu’on en retient'. En fonction des créneaux, les invités que l’on va retrouver répondent à cette promesse éditoriale." Toutes ces précautions, tous ces balisages, ces "marqueurs", sont-ils suffisamment perçus par le public ?

Imaginez si à chaque fois un présentateur devait dire : 'Attention tout le monde…'

"Il faut mettre des balises très visibles, mais ce n’est pas toujours aussi clair dans l’audiovisuel", estime Jean-Jacques Jespers. "Cela alourdit la forme. Imaginez si à chaque fois un présentateur devait dire : 'Attention tout le monde… Ce que vous allez entendre dès maintenant n’est pas de la responsabilité de la rédaction, c’est une personne qui s’exprime à titre personnel et on n’est pas d’accord forcément avec ce qu’elle va dire'… On ne peut pas imaginer cela à chaque fois que l’on introduit une chronique ou une opinion".

Le fait d’en parler, ça peut déranger et être pris pour une posture engagée

Les frontières ne sont pas non plus parfaitement étanches, ou perçues comme telles, entre les différents types d’intervention. Retour sur les ondes avec Safia Kessas. Elle est présente chaque semaine dans la matinale pour une chronique intitulée "Les Grenades". Une chronique qui fait régulièrement réagir, mais qui ne relève pas de l’opinion souligne ainsi Safia Kessas.

"J’essaie de rebondir sur un fait d’actualité. J’essaie toujours de le déconstruire", dit-elle. "Lors de ma dernière chronique sur le groupe Facebook Louvain-le-mec, je vais choisir un angle d’attaque qui n’a pas été abordé mais qui va déconstruire des croyances bien ancrées dans la société. J’ai notamment interrogé l’humour et son impact sur le bien-être des femmes. J’essaie d’amener un autre regard. Ce qui m’intéresse c’est d’interroger la hiérarchie inconsciente dans la société. Du coup, cela peut sembler engagé. J’insiste bien sur qui SEMBLE engagé. Le fait d’en parler, ça peut déranger et être pris pour une posture engagée. Quand je relis mes chroniques, je dis rarement "MOI, je pense que…" Je suis caustique certes mais c’est toujours référencé. "

