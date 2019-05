PTB et Vlaams Belang sur nos antennes : un cordon sanitaire élastique ?

Passons sur le fait que le PTB se considère comme étant la « gauche authentique » selon les termes de Raoul Hedebouw dans le « Grand Direct ». Passons aussi sur le fait que plusieurs ténors politiques aient renvoyé les deux formations politiques dos à dos sur notre plateau. « Il y a une poussée de l’extrême droite en Flandre qui doit inquiéter l’ensemble des démocrates et il y a une poussée de l’extrême gauche en Wallonie qui nous inquiète », affirmait par exemple Denis Ducarme pour le MR. « Nous, on ne veut gouverner ni avec l’extrême droite, ni avec le PTB, il y a une sorte d’équidistance du MR ». Il ne s’agit pas ici d’une question d’étiquette.

Elections 2019. « Grand Direct » sur nos antennes. Où l’on a pu voir et entendre les représentants du Vlaams Belang comme du PTB. Mais pas de la même façon : la RTBF a diffusé les interviews du Vlaams Belang en différé, tandis que celles du PTB étaient en direct, comme pour n’importe quel autre parti. Une différence de traitement qui a suscité de nombreuses réactions et questions. Nous y apportons ici quelques réponses et précisions.

Ce cordon sanitaire a été adopté en 1991, à la suite du « dimanche noir » des élections qui avait acté une forte progression de l’extrême droite en Belgique. A ce moment, la RTBF a estimé que « l’extrême droite était dangereuse pour la démocratie et qu’il était important de ne pas ouvrir l’antenne du service public à des partis non respectueux de la démocratie », comme l’explique Simon-Pierre De Coster, responsable du service juridique à la RTBF (à relire dans cet article d’INSIDE).

Le PTB est-il non démocratique ?

C'est une question qui nous est également parvenue, face aux interventions en direct des membres du parti. Une question à laquelle la RTBF peut apporter sa propre réponse. En effet, depuis 1999, selon le Conseil d’Etat, la RTBF peut elle-même déterminer si un parti respecte les valeurs démocratiques fondamentales en screenant le programme des partis politiques et les déclarations des mandataires politiques. C’est ce qui a été fait pour le PTB, comme pour les autres. Simon-Pierre De Coster précise : « Nous recherchons s’il y a des indications d’hostilité manifeste et répétée à l’encontre des valeurs fondamentales de la démocratie telles qu’énoncées par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment dans la jouissance et l’exercice des libertés fondamentales. Nous sommes particulièrement attentifs au principe de non-discrimination arbitraire entre les êtres humains ». Le PTB a passé l’examen sans encombre. Il peut donc être interviewé en direct dans nos émissions. Contrairement au Vlaams Belang.

Une analyse partagée par Jean Faniel, directeur général du CRISP. « On a pris l’habitude de parler de parler de partis non démocratiques par opposition aux partis d’extrême droite », souligne-t-il. Aujourd’hui, le PTB n’amène pas à remettre cette habitude en question selon lui. « Quand on regarde les partis qu’on appelle démocratiques, en ce compris le PTB, on voit que ce sont des partis qui par leurs prises de position, en vertu de leurs statuts, respectent les conventions internationales, respectent les lois nationales, sans appeler à des discriminations, à des rejets des uns ou des autres, sans appeler à des remises en question des droits fondamentaux : liberté de la presse, liberté de culte, etc. Donc on ne peut pas dire à ce stade, en l’état de ce que l’on connaît du PTB, que ce soit un parti non démocratique ».

Le différé, une rupture du cordon sanitaire ?

Selon le même examen, le Vlaams Belang peut être lui considéré comme un parti dangereux pour la démocratie. Mais il n’est pas totalement exclu de l’antenne pour autant. Lors du « Grand Direct » des élections, il a ainsi été précisé à plusieurs reprises qu’il n’était pas question d’entendre en direct Filip Dewinter ou Tom Van Grieken, le président du parti, « cordon sanitaire oblige ». Leur interview a été diffusée en différé, quelques minutes après avoir été réalisée.