"Prout" dans nos articles : que s'est-il passé ?

Une erreur humaine

A la rédaction, quand on a remarqué l’incongruité, l’équipe web a d’abord pensé à un possible piratage. L’apparition du mot ne pouvait techniquement pas venir d’un journaliste. Pour le responsable adjoint du site info, Thomas Mignon, c’était un mélange d’amusement – "en ces temps moroses, au pire, ça a fait sourire quelques personnes" – et d’empressement à trouver une solution - "on est un site sérieux et là, on paraît ridicule l’espace d’une heure".

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici

Pas de piratage au final, mais bien une erreur humaine du côté de l’équipe des développeurs informatiques (une équipe d’une vingtaine de personnes chargée d’une trentaine de sites web, de la plateforme Auvio et des applications). L’erreur interne, c’était d’ailleurs la première hypothèse de Luc Thunissen, responsable Applications et Produits au sein du Pôle Technologies. "Devant un souci de ce type, on commence par balayer devant notre porte", dit-il.

En l’occurrence, il s’agissait d’un test dans l’optique de faire apparaître un message d’information pendant une maintenance technique concernant l’abonnement à une newsletter. "Les développeurs ont une plateforme de test pour faire des essais sans que ça impacte le public", explique Luc. "Quand ils sont dans leur environnement de test, il peut leur arriver d’utiliser des mots non adaptés, ensuite ils font attention d’enlever ce qu’ils ont pu mettre de bizarre. Ici il y a eu un 'trou dans la raquette' : un oubli dans le passage entre la plateforme de test et la production".

Un oubli, cela peut arriver. Voilà pourquoi, selon les bonnes pratiques, il est préférable d’utiliser des termes, disons, plus professionnels. Ce fut donc l’occasion d’un petit rappel au sein de l’équipe. Fin de l’incident. Ou presque.