Princesse Elisabeth : les coulisses du reportage JT consacré à sa rentrée à l'université

C'était donc une façon d'atténuer la pression médiatique et de garantir une rentrée dans la sérénité. "On peut dire que c'est une sorte de 'mise en scène' mais en même temps, elle l'aurait quand même fait, elle aurait visité le collège."

L'idée d'aller filmer la princesse lors de sa visite du Lincoln College, juste avant sa rentrée, n'émanait pas de nous mais du Palais royal. Un coup de comm'? Pas si simple, comme l'explique Danielle Welter, la spécialiste de l'actualité royale à la rédaction : "Inévitablement, toutes les télés allaient être là. On n'arrêtait pas de leur demander où elle allait étudier. Si eux n'avaient pas organisé, nous les médias, on aurait peut-être fait les paparazzis. Ils essaient de préserver la princesse un maximum donc ils ont préféré que ce soit organisé."

Certes, la princesse ressemble à une étudiante comme bien d'autres. Mais pour autant, on ne la filme pas comme les autres. Derrière le reportage diffusé au journal télévisé ce 4 octobre, à propos de sa rentrée à Oxford, il y a des accords conclus entre Palais royal et médias, des règles protocolaires très précises également. Il y a ce que vous voyez à l'image et puis il y a le hors champ. Levons un coin du voile sur ces coulisses.

"C'est comme pour le Roi et la Reine: nous, on n'a pas à lui poser des questions", précise Danielle Welter. "C'est elle qui souvent décide de dire quelques mots ou pas. Pour le moment, ça s'est limité à peu de choses : lorsqu'elle était à l'Ecole royale militaire, elle a dit une petite phrase, lors de sa première mission au Kenya, aussi."

On avait des consignes du Palais : il ne faut pas lui courir après, la perturber, la harceler...

"Il y avait un embargo : les images tournées le mardi précédent ne pouvaient être diffusées que le jour de la rentrée, à partir de 4 heures du matin", poursuit Danielle. Qui a donc récupéré les images de la VRT pour monter un sujet pour la RTBF. Et qui s'est tout de même rendue à Oxford (tout comme VTM et RTL), pour assurer des directs pour le JT et Vivacité, faire des billets radio et compléter les images de la VRT par des interviews d'étudiants.

"Le lundi de la rentrée, on était seul devant le collège. Le Palais nous a dit qu'Elisabeth allait sortir du collège, les autres télés ne sont pas revenues, et on a eu une image supplémentaire." Une image de la princesse qui marche dans la rue, de loin, comme on peut voir en fin de sujet. "On avait des consignes du Palais : il ne faut pas lui courir après, la perturber, la harceler..."

Dans cette vidéo Inside, nous revenons sur la liberté journalistique dans la couverture de l'actualité royale :