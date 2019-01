Pourquoi nous tenterons (à nouveau) d'aller couvrir les élections en République Démocratique du Congo

Les portes sont restées fermées. Nos équipes de la rédaction n’ont finalement jamais obtenu les précieux sésames permettant à la presse d’entrer en République Démocratique du Congo : autorisations de tournage, accréditations de la commission électorale et visas. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, les démarches ayant débuté 6 mois avant les élections et s’étant poursuivies jusqu’en dernière minute. "En fait, on n’a jamais eu de réponse officielle. Et pas de réponse, cela veut dire refus, explique le journaliste Sébastien Georis. Les autorités ont préféré se passer de notre regard sur ces élections".

Des élections pratiquement à huis clos puisque les observateurs électoraux venus d’Europe ou des Etats-Unis n’étaient pas les bienvenus non plus. Concernant la presse, la version officielle pointait les médias européens dans leur ensemble, accusés d’être de parti pris. "Mais ce qu’on a constaté, c’est qu’il y avait des médias français sur place, notamment nos collègues de TV5, ou encore le journal Le Monde, raconte la journaliste Laurence Breckx. Ni nous, ni la VRT n’avons obtenu les visas et c’était clairement lié au fait d’être Belges". Il faut dire que les relations diplomatiques entre les deux pays sont très mauvaises. Depuis 2016, il n’y a d’ailleurs plus d’ambassadeur belge à Kinshasa ni d’ambassadeur congolais à Bruxelles…

"Que ce soit difficile, on s’y attendait. Mais pas à ce niveau-là, pas au point de ne pas pouvoir y aller du tout, explique le responsable éditorial du pôle Monde, Nicolas Willems. Dans le dernier déplacement en RDC, nous avions eu nos papiers la veille du départ, à 16h". La RTBF a cependant pu compter sur sa correspondante à Kinshasa, un journaliste free-lance travaillant pour plusieurs médias et basée habituellement dans un autre pays africain, ce qui a visiblement facilité son accès au territoire. Des images et dépêches nous sont également arrivées via les agences de presse. Tout comme des reportages de TV5.

Saisir l’opportunité du changement de gouvernement

Envoyer des membres de la rédaction à Kinshasa reste cependant une priorité. La RTBF va donc à nouveau tenter d’envoyer la même équipe. "Il le faut parce que ça reste intéressant, avec les contestations qui ont émergé dès les premiers résultats encore provisoires, estime Laurence Breckx. Je suis certaine qu’il y aura encore plein de rebondissements. Y aller et donner la parole à tout le monde, confronter l’avis des uns et des autres, ça reste fondamental et ça reste notre mission de service public d’information". Une actualité complexe qui rend d’autant plus nécessaire d’aller sur le terrain, et de "ne pas se contenter des choses qu’on reçoit telles quelles ici, via les agences de presse".

Et voilà que toute la machine se remet en route pour un départ espéré la semaine prochaine. "C’est un peu le défi qu’on va se donner, expose Nicolas Willems. On est un peu dans un entre-deux : on a un gouvernement sortant qui n’a pas voulu qu’on y aille pour les élections mais on a un nouveau gouvernement qui se met en place. On va voir si on va pouvoir profiter de ce changement de majorité pour pouvoir y aller". Une insistance qui se justifie aussi par la conscience que la RDC vit un moment historique. "Or, en tant que Belges, on a une histoire commune, difficile, douloureuse mais nos deux pays sont liés. Il y a donc un intérêt des téléspectateurs et auditeurs, et un intérêt aussi de la part de la communauté congolaise qui est ici".