Pourquoi la RTBF filme dans les homes et les hôpitaux ? "Même les familles ne peuvent pas y aller"

Sophie Mergen, journaliste au JT, a déjà réalisé quatre reportages en immersion dans des maisons de repos ces dernières semaines. Elle comprend parfaitement les questions que soulève sa présence dans ces lieux. "Moi aussi je me pose des questions, reconnait-elle, ça trotte dans la tête le soir quand on rentre à la maison, puis toute la nuit… Mais c’est hyper nécessaire de montrer ce qui se passe à l’intérieur. En passant la porte, on peut montrer l’épuisement du personnel, leurs conditions de travail et puis surtout, on a entendu pour la première fois les principaux intéressés : les résidents, avec des témoignages très forts à la clé. Certains nous disaient qu’ils perdaient le goût de vivre. C’est important de l’entendre".

Depuis le début de la crise du coronavirus, plusieurs équipes de la RTBF sont allées tourner des reportages au cœur des unités Covid-19 dans les hôpitaux ou dans des maisons de retraite du pays. Cela a beaucoup fait réagir nos publics. "Je suis choqué par le reportage sur les soins intensifs, nous dit Daniel K. Alors que les familles n’ont pas le droit d’aider leur proche à passer de l’autre côté, on filme les patients et on en parle à la télévision". Sonia S. nous demande :"Trouvez-vous normal de filmer les malades du Coronavirus à l’intérieur des hôpitaux jusque dans les "soins intensifs" alors que pour les familles, les visites sont interdites ? […] Ne pensez-vous pas que c’est dépasser le droit à la vie privée et que cela ne concerne pas le droit à l’information ?". Nous avons posé la question à plusieurs collègues qui ont tourné dans des maisons de retraite ou des hôpitaux.

Même sentiment pour David Brichard, journaliste au JT, qui lui a tourné trois fois dans les unités Covid-19 de l’hôpital Erasme et au CHU St Pierre à Bruxelles : "Si nous n’y allons pas, qui ira ? C’est notre métier de rendre compte de ce qui se passe dans ces endroits au cœur de la crise. Personne d’autre que nous ne peut y entrer, on est comme les petites souris de tout le monde. On les informe de manière fiable, sérieuse, pour éviter les non-dits, les rumeurs, les fausses informations. On montre la réalité telle qu’elle est".

Ces reportages peuvent aussi participer à une prise de conscience collective et politique. "Le responsable de la résidence dans laquelle on a tourné notre premier sujet me disait que dans les jours qui ont suivi la diffusion, on n’a plus parlé que des maisons de repos, se souvient Sophie Mergen. Alors qu’avant, il n’y en avait que pour les hôpitaux. C’est à partir de ce moment-là qu’on a commencé à parler du manque de tests dans les maisons de retraite. Je ne pense pas que nos reportages ont débloqué la situation mais je crois que montrer la détresse de l’intérieur a aidé à prendre conscience de l’urgence de la situation".

Sophie Mergen a d’ailleurs été surprise du nombre de réactions après son premier reportage en immersion dans une maison de retraite : "Je n’avais jamais eu autant de retours après un JT ! Beaucoup de gens m’ont dit qu’en voyant ça, ils feraient plus attention. Ça change les regards et les comportements".

Cela dit, le RTBF ne va pas tourner en immersion régulièrement. Alors quand y aller ? Quand rester dehors ? : "On se pose la question de savoir s’il y a une réelle plus-value à aller à l'intérieur pour chaque reportage, insiste Johanne Montay. On n’y va pas inutilement mais on ne veut pas non plus abandonner ce terrain. Il faut faire la balance. Si le sujet est factuel, si on veut répondre aux questions de base "où ? quoi ? quand ? comment ?", un Skype peut suffire. Si on veut voir, entendre, sentir, raconter quelque chose, ça, ça nécessite du temps et de la présence". Un choix qui se fait en concertation avec l’éditeur du journal télévisé ou parlé, le journaliste et bien entendu le lieu qui accueille le tournage lorsque l'un accepte.

Pourquoi les hôpitaux acceptent

Si la RTBF juge nécessaire d’aller filmer le cœur de la crise, dans les hôpitaux ou les maisons de repos, encore faut-il qu’ils nous accueillent. "C’est tout ou rien, raconte Sophie Mergen. Soit c’est "non" catégorique et on le comprend évidemment. Soit c’est "oui" et alors les portes sont grandes ouvertes, il y a une volonté de montrer ce qui se passe et on est très bien accueilli. Mais j’ai bien dû contacter 30 homes pour avoir une réponse positive la première fois. Maintenant, j'ai de bons contacts avec certains, c'est un peu moins fastidieux".

►►► Retrouvez d’autres coulisses de notre info sur la page INSIDE de la rédaction

Informer, c’est effectivement ce qui a poussé Sophie De Norre, responsable du service communication du groupe de santé Jolimont, à accepter la demande de tournage de notre collègue Thomas Rorive dans leurs hôpitaux. "En disant oui, on voulait attirer l’attention de la population sur le fait qu’il faut être prudent". Et puis, ces reportages ont eu un effet inattendu : "On a réalisé dans un deuxième temps, que ça permettait à notre personnel de s’exprimer, aux chefs de service de remercier les équipes, de mettre en lumière des métiers moins connus. On s’est rendu compte que ça mettait tous ces gens en valeur, ça leur faisait du bien, ça les boostait. D’ailleurs certains travailleurs étaient réticents, au début, d’accueillir une équipe télé en plein dans leur travail. Finalement, après la diffusion des reportages sur vos antennes, on a reçu énormément de retours positifs tant de la population que de notre personnel".