Porter le masque en studio, pourquoi maintenant ?

Sur antenne, les téléspectateurs du JT de ce dimanche ont tous pu constater que la règle était en train de changer sous leurs yeux. Juste avant l’intervention en plateau de Laurent Henrard pour une explication sur la propagation du coronavirus avec/sans masques et avec/sans aération, le présentateur Sacha Daout a en effet sorti un masque avant de l’enfiler et d’expliquer : "Je vais à présent effectuer un geste que nous avons toutes et tous l’habitude de faire au quotidien mais que nous n’avions pas l’habitude de faire ici dans nos studios. Dès demain en effet, chaque émission de la RTBF qui se déroule en direct avec un animateur/présentateur et un invité ou plus se fera désormais masqués. Nos studios ne sont pas devenus plus dangereux mais nous estimons que le service public doit lui aussi s’adapter et montrer l’importance de certains gestes."

Mais pour Erika Vlieghe, à ce stade de l’épidémie, ce n’est plus suffisant. "Personnellement je passe souvent dans les studios et de plus en plus, je me sens mal à l’aise par rapport aux autres autour de la table", explique-t-elle en direct dans l’émission. La situation n’est plus comparable avec l’été où le taux de circulation du virus était beaucoup plus bas. "Maintenant, dans cette situation, je ne voudrais pas avoir la responsabilité de vous infecter", poursuit-elle "C’est complètement différent si vous êtes deux ou seuls. C’est un point de discussion, j’avoue, mais pour moi c’est aussi une question d’être responsable pour tous."

Ce dimanche, c'était donc une première. Du moins pour le studio JT. Car en radio, le tournant a eu lieu samedi matin, lors du Grand Oral avec l’infectiologue Erika Vlieghe (Université d’Anvers). Pour cet entretien de 45 minutes, quatre personnes étaient présentes en studio radio. Jusqu’ici, des précautions étaient prises au niveau des distances physiques et, depuis plus récemment, avec l’ajout de parois en plexiglas. Les protocoles prévus jusqu’alors étaient respectés.

Erika Vlieghe a réagi au confinement plus strict décidé ce vendredi dans notre pays. Est-ce vraiment les mesures de la dernière chance ? Oui c’est la dernière chance. C’est comme un grand bateau qui s’approche d’un Iceberg. Depuis des semaines ont dit qu’il faut virer de bord. Maintenant on a enfin tourné le gouvernail. On est très tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Bien sûr ce confinement est plus léger qu’au mois de mars. Mais ces différences peuvent se justifier. Il est par exemple important de garder les aires de jeux ouvertes. Il n’y a pas de limitation sur les déplacements car c’est très difficile à contrôler…

Cette explication en direct faisait suite à une discussion qui avait eu lieu juste avant le début de l’émission, de façon informelle. Jusque là, chacun enlevait son masque une fois assis dans le studio. "Erika Vlieghe nous dit à ce moment-là qu’elle préfère garder le masque, même si ce n’était pas la règle à la RTBF", contextualise Bertrand Henne, le présentateur de l’émission. "Comme c’est l’infectiologue la plus réputée du pays, on a décidé de commencer l’émission en lui demandant d’expliquer pourquoi elle voulait le garder". Cette précaution, nouvelle, est devenue un élément d’information en soi.

"Sa réflexion, c’était qu’elle le gardait par respect pour nous. L’idée était alors que par respect réciproque, on devait le garder aussi, et voilà pourquoi on l’a tous gardé pendant l’émission", poursuit Bertrand. Qui restera donc masqué, comme les deux autres intervenants, Jean-Pierre Jacqmin (directeur de l’Information à la RTBF) et Béatrice Delvaux (éditorialiste en chef du Soir). Et on l’a vu, ce sera désormais le cas dans toutes les situations similaires, en studio, quand il y a plus d’une personne.

A noter que la réflexion avait déjà eu lieu pour les situations de direct à l’extérieur. Et que le port du masque était déjà obligatoire dans toute une série de circonstances, comme lors des déplacements en interne à la RTBF ou dans certains locaux comme la régie.

Il faut dire que la connaissance du virus évolue de semaine en semaine et que la situation épidémiologique du pays implique une adaptation constante des mesures de prévention.

"Aujourd’hui, la diffusion du virus dans des espaces clos sans fenêtres est mieux connue", commente Frédéric Gersdorff, adjoint du directeur de l’information. "Comme les studios de radio et de télévision sont des espaces clos sans fenêtres, avec des portes fermées, ils peuvent être des endroits avec une dispersion importante. Cela amène des précautions supplémentaires, en concertation avec le service de prévention, pour protéger le personnel et à titre d’exemplarité". Et cela donc même si les distances sont respectées et qu'il y a peu de monde dans la même pièce.

