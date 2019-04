Poissons d'avril dans la presse, des fake news comme les autres?

" Vous pouvez m’appeler l’empereur du poisson d’avril ! " Jean-Claude Defossé, ancien journaliste à la RTBF, en mérite sans doute bien le titre. Il a inventé et réalisé pour notre chaîne une quinzaine de poissons d’avril, à partir des années 70. L’ancien journaliste énumère en rigolant : " le cheikh arabe intéressé par l’achat de l’Atomium, l’équilibre politique des journalistes à la RTBF, assuré grâce à un système de cartes, l’arrivée de la publicité à la RTBF, avec des journalistes de la chaîne ". Jean-Claude Defossé raconte : " Je salivais 15 jours à l’avance, à l’idée de préparer dans le secret un nouveau poisson ". Et d’aussi loin qu’il s’en souvienne, la RTBF en faisait " déjà en noir et blanc, avant même que je ne rentre à la RTBF ". Du coup, pour lui, le poisson d’avril, c’est une tradition qu’il faut respecter.

Poissons d'avril et interview de Jean-Claude Defossé - Extrait de l'émission "C'est du Belge"...

Plusieurs médias tournent le dos à cette tradition Reste que l’on vit dans une autre époque. Celle des " fake news ", ces informations délibérément fausses, qui vont circuler principalement sur les réseaux sociaux, avoir plusieurs vies. Alors, les médias sont de plus de plus nombreux à tourner le dos à la tradition du poisson d’avril : Le Soir, RTL-TVI depuis 2016, De Standaard côté flamand mais aussi la VRT. Cette dernière ne se creuse plus les méninges pour en fabriquer depuis 2014. La chaîne publique flamande a pris le temps cette année d’expliquer sa démarche sur son site internet. Le temps de l’insouciance est révolu Tim Verheyden est expert des réseaux sociaux et de la désinformation au sein de la rédaction de la VRT. " Le temps de l’insouciance est révolu ", explique-t-il. " On a pu faire des blagues pendant des années sans que ce ne soit tourné à mauvais escient. Mais aujourd’hui, nous estimons au contraire que l’une des responsabilités du service public est de recadrer et de donner un éclairage sur ces fausses informations ". Un éclairage qui implique d’opérer un choix dans la masse des fausses infos qui circulent : " Parfois il s’agit de simples rumeurs qui n’atteignent que quelques personnes. Dans ce cas, pas besoin de le mentionner. Mais si ces fausses infos atteignent une large population, il est de notre responsabilité comme média public de rectifier les faits ". Les médias doivent rester cohérents toute l’année selon lui : on ne peut pas débusquer et démonter des " fake news " et dans le même temps, en inventer. ►►► Lire aussi sur INSIDE : " Après le faux décès d’une gilet jaune… Devons-nous davantage entrer dans la bataille des fake news ? Et comment ? " Au Soir, le poisson d’avril est tombé dans l’oubli de manière assez naturelle. Christophe Berti, le rédacteur en chef explique : " Après le 22 mars et les attentats, on n’a pas voulu logiquement faire de poisson d’avril. On a abandonné la tradition. Et puis l’ironie et la parodie sont devenues un vrai core business en soi, cela a perdu de sa saveur ". Les médias scandinaves ont eux aussi tiré un trait sur le poisson d’avril depuis bien longtemps.

Et à la RTBF ? A la RTBF, on ne s’est pas vraiment posé la question de la pertinence d’inventer un poisson d’avril cette année. En revanche, quand cela a été évoqué en réunion de rédaction, la ligne rouge, c’était " d’éviter les sujets qui posent un problème ", des sujets qui fâchent, explique Sandro Faes, le journaliste qui a réalisé le poisson sur le Tour de France, pour le Journal télévisé, la radio et sur le web. Le Tour de France 100 % belge pour des raisons de sécurité - JT 19h30 - 01/04/2019 La rumeur était dans l'air depuis quelques temps. C'est désormais officiel : les organisateurs du Tour de France ont décidé que les 21 étapes de la Grande Boucle de cette année se dérouleront finalement toutes en Belgique. Une décision prise pour des raisons de sécurité et qui aura bien sûr des conséquences sportives, notamment pour les grimpeurs.

Le poisson d’avril raconte donc que pour des raisons de sécurité, l’édition du Tour de France 2019 aura intégralement lieu en Belgique. Le sujet détaille les 21 étapes. " Ce qui était important dans notre ‘info’, explique Sandro Faes, c’était que le Tour de France s’installe en Belgique. Et l’idée au départ, c’était de l’expliquer par le contexte tendu lié aux gilets jaunes. Mais bon, on s’est dit que ce n’était pas judicieux de mettre la faute sur eux directement. Les tensions sont déjà assez fortes. Alors, on a tenté d’éluder la question du pourquoi assez rapidement, avec cette idée d’un rapport secret sur le contexte tendu en France, quelque chose de plus vague ". De son côté, la rédaction liégeoise s’est elle aussi fendue d’un poisson d’avril, sur l’aéroport de Liège, qui " allait devenir une copie conforme d’un aéroport chinois avec affichage des vols en mandarin… Et du chien au menu ". Un poisson d’avril qui a choqué sur les réseaux sociaux.

Tweet de ASIA 2.0, l'Association Franco-Belge de communication, de sensibilisation et de surveillance contre le racisme envers les Asiatiques sur l'espace internet et médiatique - © Tous droits réservés Un poisson d’avril " maladroit, mais pas mal intentionné ", selon notre rédaction liégeoise. " C’est surtout suite à l’article sur les réseaux sociaux que cela a mal tourné, le sujet radio était traité différemment ". L’article a été modifié suite à la polémique, en retirant la référence au chien proposé au menu. L’article sur le Tour de France a également fait réagir sur les réseaux sociaux. " Les réactions ne sont pas positives ", détaille Aline De Volder, social coordinatrice. " Il y a ceux qui nous reprochent d’avoir joué le jeu à l’heure des fake news et ceux qui disent que c’était tellement gros, tellement politiquement correct en quelque sorte, que l’on a eu tellement peur que le poisson soit labellisé fake news que finalement, cela ne valait pas la peine… ". A l’heure où l’on vit une crise de confiance dans les médias, c’était donc dispensable, selon elle. Et parfois difficile à réparer quand le poisson est de mauvais goût. C’est vrai que l’on joue dans un registre un peu sensible Cela dit, réseaux sociaux ou pas, le principe du poisson d’avril suscite le débat. Au sein de la rédaction, les opinions sont diverses. Entre ceux qui considèrent que c’est de " l’inconscience " de continuer à en réaliser, que c’est " dépassé ". Et d’autres, qui jugent que cela reste quelque chose qui est ancré dans une culture populaire, comme le Carnaval. Selon Régis De Rath, l’un des responsables de l’info web-tv-radio, " c’est vrai que l’on joue dans un registre un peu sensible mais j’espère que malgré tout ça, on peut profiter d’un moment d’humour qui s’apprend dès le plus jeune âge ".

Ne pas confondre humour et fake news " Il ne faut pas tout confondre ! " Marie Peltier est historienne et spécialiste du complotisme. Elle a écrit " Obsession : dans les coulisses du récit complotiste ". Les fakes news, elle les étudie mais elle n’aime pas utiliser le terme en question : " C’est devenu un mot extrêmement fourre-tout, qui est mal défini et dépolitisé ", selon elle. " Si on le traduit littéralement, ‘fausse nouvelle’, alors oui, l’humour est une fausse nouvelle. Alors que l’on sait que ce n’est pas du tout la même chose ! ". Une blague, ce n’est pas une entreprise de désinformation idéologique Mais alors, quelle est la différence ? Pour elle, c’est une question d’intention. " Une blague, ce n’est pas une entreprise de désinformation idéologique, lancée par l’extrême droite par exemple ou des organes de régime autoritaire. Ce n’est pas de la propagande, on n’est pas dans le même registre du tout. Une fake news, c’est quand il y a une intention de tromper les gens. Faire une blague, ce n’est pas la même chose que de raconter quelque chose pour manipuler ou propager la haine raciste, des théories du complot ". Marie Peltier considère que c’est une mauvaise approche que de renoncer à cette tradition du poisson d’avril : " Je suis bien placée pour savoir que les questions de désinformation sont un problème très important et qu’il faut y réfléchir et y trouver des solutions. C’est normal que les médias réfléchissent à leurs pratiques, je trouve ça très bien. Mais je trouve que là pour le coup, il y a confusion. Si on commence à renoncer à l’humour, consensuel - parce qu’il n’y a pas plus consensuel que le 1er avril, soyons clairs, on sait tous que c’est le 1er avril et on s’attend tous à la blague ! […] J’ai l’impression que [renoncer aux poissons d’avril] c’est un mauvais signe de l’état de la réflexion sur la question ".

... Mais dans la forme ils sont très proches Selon cette grille de lecture, c’est donc l’intention qui compte. Il n’empêche que les poissons d’avril ont les mêmes caractéristiques que les fake news, dans la forme. C’est ce qu’ont étudié des chercheurs de l’Université britannique de Lancaster, Edward Dearden et Alistair Baron. Ils ont épluché plus de 500 poissons d’avril diffusés ces dernières années. Ils soulignent que les poissons d’avril et " les fausses nouvelles mal intentionnées (" malicious fake news "), utilisent les mêmes techniques linguistiques, les mêmes ressorts. Ces fausses informations sont souvent plus courtes, elles utilisent une langue moins complexe, elles font référence à moins de dates précises, elles utilisent plus souvent des pronoms à la première personne. On peut ajouter que ces " malicious fake news " ne sont pas les seules à entretenir la confusion. Le web voit aussi proliférer des infos fausses, plus ou moins vraisemblables, élaborées pour des raisons parfois très éloignées de la désinformation idéologique. On pense par exemple au site de " Nord-Presse " qui s’est fait une spécialité de l’info inventée, " satirique ", sans que ce soit forcément toujours si clair pour le lecteur non averti. ►►► Lire aussi : " L’info satirique, remède au ronron médiatique ? " Bref, difficile de distinguer vraies, fausses infos et poissons d’avril. Comme le site Numerama l’a souligné : " Plusieurs articles écrits par des médias considérés comme sérieux ont été sélectionnés par les algorithmes d’Apple et de Google. Ils n’ont pas réussi à faire la différence entre un poisson d’avril et une information ".

Sanctuariser l'information professionnelle ? Cela dit, il y a peu d’exemples de poissons d’avril devenus viraux, et qui tournent mal, nuance François Heinderyckx. Mais selon ce professeur de sociologie des médias à l’ULB, " les médias feraient tout de même bien de s’abstenir d’en inventer ". Dans un contexte où les médias sont décrédibilisés, " il faut pouvoir sanctuariser, protéger l’information professionnelle ", estime-t-il. " Il faut que les journalistes soient irréprochables, prudents, qu’ils n’aillent pas trop vite en relayant une information. Ce qui démarque le journaliste des autres, c’est qu’il va prendre son téléphone et vérifier. C’est de cette manière que l’on va rééduquer les gens. Le poisson d’avril ne contribue pas à cette sanctuarisation de l’information professionnelle, au contraire, ça l’éclabousse un peu en les mettant dans cette mêlée : ‘on peut rire de tout, et nous aussi, on met des choses qui sont inventées sur notre site, mais c’est juste pour rigoler le 1er avril’ ".

Signaler le poisson La RTBF continuera-t-elle à faire des poissons d’avril à l’avenir ? Ce qui est sûr en tout cas c’est que ces poissons sont plus que jamais désignés comme tels. Sandro Faes, le journaliste qui a réalisé le poisson d’avril sur le Tour de France, a veillé à l’ " éteindre " sur les réseaux sociaux : l’article a été mis à jour, " avec un en-tête spécifique où l’on explique que c’est un poisson d’avril et on veille à ce que ce soit bien identifiable en tant que tel pour que dans l’avenir on ne puisse pas le réutiliser de manière faussement naïve comme une fake news ", détaille-t-il. Cela dit, avant cela, le "désamorçage" n'a pas été systématique. En 2015, nous avons veillé à mettre à jour l'article. Mais pas celui de 2014. La question de mieux encadrer a fortiori nos vieux poissons peut se poser. En ce qui concerne la radio et la télévision cette année, le poisson d’avril a été dégonflé le lendemain dans une séquence plus large qui énumérait les blagues des autres rédactions qui se sont encore prêtées au jeu cette année. Enfin, il y a aussi les belles histoires, comme ce poisson d'avril devenu réalité, comme cette rencontre entre le chanteur Adamo et le rappeur bruxellois Eddy Ape. ►►► Retrouvez d’autres coulisses de notre information sur INSIDE