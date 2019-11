Personnes disparues: pourquoi on en parle… ou pas ?

Mais selon quels critères la rédaction choisit-elle d’évoquer une affaire plus qu’une autre ? "Ce n’est pas toujours facile de trancher, admet Véronique Barbier, journaliste et présentatrice du JT de 13h. En règle générale, nous suivons une affaire lorsqu’elle nous permet d’aller au-delà du simple fait divers en abordant un sujet ou un phénomène de société plus vaste." En septembre dernier, la RTBF a ainsi consacré plusieurs reportages à la disparition d’un octogénaire dans les Fagnes. Pendant plusieurs jours, les proches du disparu ont organisé des battues pour tenter de le retrouver. Malheureusement, après quelques jours de recherche, son corps a été retrouvé sans vie.

"Si nous évoquions chaque signalement dans nos reportages cela aurait un impact anxiogène sur notre public, explique Frédéric Gersdorff, journaliste et manageur en charge de la coordination de l’info sur les différents médias de la RTBF. Et à la RTBF, nous n’avons pas vocation à alimenter la peur des téléspectateurs. Nous traitons donc les cas de disparitions avec pondération, comme nous le faisons pour toutes les autres affaires judiciaires."

Notre rôle n’est pas d’alerter le public sur tous les cas de disparition

"Dans cette affaire tragique, c’est avant tout la grande mobilisation citoyenne qui a retenu notre attention, poursuit Véronique. Cela nous a aussi permis d’aborder des questions de fond, comme l’encadrement des personnes âgées en maison de revalidation ou l’efficacité des techniques de géolocalisation des téléphones portables. Il faut rappeler que notre rôle n’est pas d’alerter le public sur tous les cas de disparition, aussi dramatiques soient-ils. Pour cela, il y a les avis de recherche de la police qui sont diffusés après le JT."

"On a peut-être tendance à être plus attentif aux disparitions qui concernent des personnes fragiles comme les enfants, les adolescents ou les personnes âgées, précise Nicolas Gillard, journaliste et éditeur du JT. Mais il n’y a pas vraiment de "casting" de profils dont on parle ou pas. Ce serait vraiment cynique. On réfléchit plutôt au cas par cas, en gardant comme priorité l’aspect humain de ces affaires. Mais nous ne voulons pas nous substituer aux enquêteurs. Chacun son rôle…"

Y a-t-il une volonté de communiquer ?

La volonté de communiquer de la famille et des proches est autre un élément déterminant pour aborder les cas de disparition. Si l’entourage refuse de parler à la presse, l’affaire a en effet peu de chance d’être traitée car les témoignages directs sont essentiels. Mais parfois, ce sont les proches qui contactent directement la rédaction pour l’alerter au sujet d’un cas jugé inquiétant. "C’est un cas de figure qui est plutôt rare, explique Véronique Barbier. Quand cela se produit, nous commençons par vérifier avec la police si un avis de recherche a bien été lancé, avant de nous lancer dans un reportage. Le principe est d’éviter de s’engouffrer dans la brèche à chaque signalement car cela peut parfois avoir un impact négatif sur l’enquête en cours, comme dans le cas des fugues d’adolescents, par exemple."

Si la police confirme l’aspect inquiétant de la disparition et que la famille souhaite communiquer à ce sujet, l’affaire a alors plus de chances de faire l’objet d’un ou plusieurs reportages. L’été dernier, un cas particulier a ainsi tenu la rédaction en haleine pendant plusieurs semaines. Un jeune Belge voyageant seul en Australie n’a subitement plus donné signe de vie à sa famille. Celle-ci a alors lancé un vaste appel à témoins sur les réseaux sociaux. A l’heure décrire ces lignes, le jeune homme n’a toujours pas été retrouvé.

"L’histoire du jeune qui part à l’autre bout du monde et qui ne donne plus signe de vie, ça touche beaucoup de familles qui ont des enfants du même âge à l’étranger, explique Nora Khaleefeh, éditrice du JT de la RTBF. De plus, une journaliste de la rédaction connaissait bien l’entourage du jeune et avait ainsi un contact privilégié avec des témoins. Nous avons donc décidé de suivre l’enquête au JT, mais nous n’avons pas envoyé de journaliste sur place. Cela coûte beaucoup d’argent de déplacer des équipes et nous ne voyions pas ce que cela aurait pu apporter à la couverture de l’info."