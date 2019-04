Période creuse, info creuse? Ou comment on remplit les journaux en vacances…

Du coup, nous direz-vous, pourquoi ne pas raccourcir la durée des journaux ? C’est une question qui renvoie à celle, plus générale, que nous pose Thibaut dans un mail : « Pourquoi a-t-on droit/doit-on 'subir' quotidiennement un JT de 30 minutes alors que vous n’avez pas toujours/ pas souvent suffisamment d’information pour les combler ? […] Pourquoi combler systématiquement 30 minutes alors qu’on a toute l’info utile, nécessaire et pertinente en douze-quinze minutes sur La Première à 18 heures ? […] ».

Pendant les vacances, les effectifs au sein de la rédaction sont aussi habituellement réduits. Remplir les journaux en radio et en télévision s’apparente parfois à un vrai challenge, même s’il faut préciser que certaines périodes sont bien pires que Pâques : entre Noël et Nouvel An, ou alors fin juillet début août… Bref, parfois, on rame.

« C’est le réveil de printemps pour les abeilles… » Vous l’avez peut-être vu, ce sujet JT sur le miel des abeilles des villes… Un sujet printanier, un thème qui fleure le soleil… Pile dans l’air du temps. Et clairement pas un sujet d’actu « chaude » (ce qui n’en fait pas un sujet creux pour autant, d’où cet article). Il faut dire que pendant les vacances, l’actu ralentit un peu sa course. Beaucoup d’interlocuteurs sont injoignables, les élèves ont déserté les écoles, les communiqués se raréfient, la vie politique est en sourdine, particulièrement maintenant. « C’est clairement une semaine très creuse à ce niveau », constate Baptiste Hupin, journaliste politique. « C’est probablement la dernière ou les deux dernières semaines de calme avant les élections, et donc chaque parti met ces semaines-là à profit pour se préparer à l’échéance qui vient »

Le Journal télévisé dure aujourd’hui environ 30 minutes à 13 heures et 35 minutes à 19h30. En été, on le raccourcit souvent un peu mais sinon, c’est vrai que cette durée semble figée dans le marbre. Et ça ne date pas d’hier, chez nous comme ailleurs, comme le rappelle Frédéric Antoine, professeur de communication et journalisme à l’UCL et spécialiste de la programmation : « Le premier journal parlé qui a eu lieu en Belgique à la radio le 1er novembre 1926 s’appelait ‘l’actualité du monde entier en 30 minutes’. C’est un format qu’on a gardé en télévision. Ça tient bien parce qu’on a une sorte de rencontre entre le temps social et le temps télévisuel. » Traditionnellement, l’heure des infos en télévision correspond au moment où les gens rentrent chez eux, à l’heure du repas… Aujourd’hui les usages évoluent (c’est le moins qu’on puisse dire avec internet et le replay) mais la forme de ce rendez-vous subsiste.

C’est ce qu’on appelle l’horlogisme télévisé

Il faut dire que la case du JT s’insère dans une grille de programmes désormais très cadenassée… Son format répétitif est fonctionnel : quand on produit du contenu, il faut connaître l’espace dont on dispose. En découlent le nombre et la durée des sujets. « C’est ce qu’on appelle l’horlogisme télévisé », poursuit Frédéric Antoine. « C’est l’organisation de la grille qui détermine le contenu. Ce n’est pas en fonction du contenu qu’on organise la grille ».

Cette grille est calée en fonction des prime time, et en relation étroite avec les grilles des autres chaînes. « Comme les journaux sont en concurrence, on a un système d’alignement sur l’autre », détaille François Tron, directeur du Pôle Contenus à la RTBF. « On est aligné parce qu’on sait qu’il y a un besoin, une attente d’information, et le premier qui décroche renvoie le public vers les autres. Il perd de l’audience ». Une logique qu’on retrouve en cas d’actualité exceptionnelle quand le journal télévisé s’étire et se transforme en édition spéciale.

Parfois je préfère faire plus court

Du côté de la radio, c’est différent : les journaux ont évolué vers une durée de douze ou quinze minutes actuellement. Ils condensent l’actualité et permettent une plus grande réactivité qu’en télévision car les rendez-vous sont plus nombreux. Ils accompagnent les auditeurs avec la nécessité de varier les contenus et les formats des sujets à l’échelle d’une journée entière.

Pendant les vacances, il peut y avoir éventuellement un peu de souplesse au niveau de la durée. Diane Burghelle-Vernet est l’une des présentatrices des journaux de La Première. Elle n’hésite pas à faire parfois plus court : « Il faut que mon journal ait du sens. Parfois, je préfère raccourcir d’une minute ou deux. Je peux car j’ai des émissions en direct autour de moi qui peuvent faire tampon ».

Voilà pour le contenant… Mais qu’en est-il du contenu ?

Moins d’actu pendant les vacances, vraiment ?

Parfois l’actu s’emballe. Des événements exceptionnels imprévisibles sont possibles à tout moment et il n’est pas rare qu’une période de vacances a priori plus calme se transforme en branle-bas de combat à la rédaction. Garder un JT et des journaux radio suffisamment longs, et un minimum d’effectifs, c’est donc aussi garder une capacité de réaction dans ces moments-là…

Et puis bien sûr, il se passe toujours « quelque chose » quelque part dans le monde. Pour prendre l’exemple de la semaine écoulée, on ne peut pas dire que l’actualité internationale n’a pas été riche, entre le Brexit, l’arrestation de Julian Assange, les élections israéliennes, le Soudan, l’Algérie… Ces informations ont pris de la place dans les journaux mais pas toute la place pour autant. L’idée – le choix qui est fait — est de garder un équilibre et de proposer une diversité dans les sujets.