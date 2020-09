Paris en zone rouge : pourquoi la RTBF est allée au procès de Charlie Hebdo ?

Notons que la région bruxelloise est également considérée comme une zone rouge par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. "Si Bruxelles avait été exempte de Covid19 et Paris extrêmement infecté, on aurait pris d’autres décisions", nuance Laurence Brecx. Mais il n’y avait pas plus de dangers là-bas que chez nous. "On s’en était assurés auprès de scientifiques", poursuit-elle. "On n’a jamais mangé avec d’autres. On n’a pas pris les transports en commun, surenchérit Mélanie Joris, collègue journaliste envoyée sur place. J’ai pris moins de risques qu’à Bruxelles quand je prends les transports en commun."

La décision a été prise de réduire aussi le séjour. Ce n’était pas une demande des Affaires Etrangères, mais du service de prévention du personnel à la RTBF. Or, "moins on passe de temps sur place, plus il faut des gens pour répondre aux demandes des antennes et des plateformes" , explique Laurence Brecx.

Être présent pour se démarquer

Ces choix éditoriaux permettent aux médias belges, et donc à la RTBF, de se démarquer. "On peut toujours décider d’attendre d’être les deuxièmes ou troisièmes, mais nos publics nous attendent aussi sur l’information Made In RTBF, argumente Jean-Pierre Jacqmin, le directeur de l’information. Le regard des journalistes de la rédaction est important, même si ça ne peut pas se faire tout le temps et sur tous les terrains." Et d’ajouter : "On pourrait dire que tout se fait à distance, mais je ne le souhaite pas. Je veux maintenir les reportages malgré les circonstances."

Un regard qui se traduit dans les commentaires et les analyses des journalistes, mais aussi dans certains choix. Sur nos antennes, on a ainsi par exemple pu découvrir le procès par le prisme du dessinateur indépendant Palix auquel la RTBF a fait appel. "Au travers des yeux de notre dessinateur, on a pu montrer l’ambiance, on a pu voir à quoi ressemblait cette salle, on a pu voir une avocate, le président", explique Laurent Van de Berg. Car rappelons-le, le procès n’est pas filmé par la presse - et pas retransmis en télévision. Il est par contre enregistré pour les archives nationales françaises. "Grâce à Palix et aux moyens techniques mis en place par la RTBF, on a eu ses dessins quasi en direct. On a pu retransmettre l’atmosphère très très vite sur le web et en télé. Ce que n’ont pas pu faire nos confrères français", ajoute Sébastien Georis.

