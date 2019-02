Orthographe : la rédaction prise en flagrant délit

En trois phrases, trois fautes et un oubli de majuscule. Ce qui n’est évidemment pas passé inaperçu. Et c’est sur le journaliste responsable du sujet que s’est abattu cette fois le torrent de critiques. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire ce type d’interventions :

C’est un exemple parmi beaucoup d’autres. Ce soir-là, la ministre flamande de l’Environnement annonce sa démission. En pleurs, Joke Schauvliege s’explique au micro en néerlandais. Et voici comment elle se retrouvera sous-titrée au JT de 19h30 : « J’ai pris ces rumeurs au pied de la lettre et je n’ai pas contrôler la source. j’ai donc pris mes responsabilité. Un torrent de critiques s’est abbatu sur moi et a continué à déferler. »

Que s’est-il passé ? Le journaliste en question, Thibault Balthazar, tenait vraiment à dévoiler les coulisses de ces erreurs d’orthographe. Voici donc ses explications. « Les critiques sont légitimes et je suis le premier à m’en vouloir », confie-t-il. « Mais dans un cas pareil, qu’est-ce que tu fais ? ».

Dans un cas pareil, en l’occurrence, cela signifie un cas où les images de la ministre arrivent à 19h, qu’il faut trouver de l’aide pour les traduire, modifier le sujet en dernière minute, et qu’il s’agit du sujet d’ouverture du JT. Pression maximale. Dans ce genre de situation, pas le temps d’enregistrer sa voix en sono : il faut « aller en cabine », c’est-à-dire descendre en régie et dire son texte en direct sur les images. « J’étais tellement en train de penser à ma cabine que je n’ai plus fait attention au texte. Je n’ai pas pris ces deux minutes de relecture parce qu’il y avait trop de trucs qui sont arrivés en même temps. J’ai pensé ‘efficace’. C’était le premier sujet, il fallait être prêt, il fallait arriver en cabine à temps ».

On court comme des dingues

La modification est terminée à 19h22 et là, bug informatique : dernière relecture impossible. « Je n’ai pas non plus pu vérifier mes temps de parole. Je me suis dit tant pis et j’ai imprimé mon texte ». Le journaliste regrette que la forme ait occulté le fond. « C’est dommage. J’ai l’impression que les gens ne retiennent que ça. On est des êtres humains et on court comme des dingues ».

Des corrections jusqu’en dernière minute

Travailler le nez sur le guidon n’aide pas à éviter les fautes. Travailler les yeux rivés sur des écrans non plus. Y compris quand il s’agit de simples « coquilles ». Quand deux lettres sont inversées, on ne le détecte pas forcément, le cveraeu a puls d’un tuor dnas son sac puor que l’erurer psase ipneçarue (voilà d’ailleurs pourquoi on parvient à lire des phrases entières tant que les premières et les dernières lettres des mots sont correctes).

C’est bien pour ça que les journalistes du JT peuvent compter sur un soutien précieux, celui du « Vérificateur », Jean-Marc Drescig. Sans lui, le nombre de fautes sur antenne battrait des records insoupçonnés. Chaque jour il repère au minimum cinq erreurs, jusqu’à quinze parfois. « Je ne juge personne », souligne-t-il. « J’essaie d’aider tout le monde. Vous travaillez dans l’extrême urgence tout le temps. L’erreur est humaine et c’est normal qu’un filtre soit nécessaire ».