Note De La Médiation : "On a tous un rôle à jouer dans l'objectivité"

Les Notes De La Médiation, c'est une nouvelle rubrique sur INSIDE. La médiation a pour but d’établir des ponts entre les journalistes et les publics, pour faire en sorte que tous deux s'enrichissent mutuellement. Et s'il le faut, la médiation n'hésitera pas, dans ses NDLM, à bousculer les uns comme les autres.

Si on amorce ces NDLM par le thème de l'objectivité, c'est parce qu'il est l’un des sujets qui vous fait le plus réagir. À propos d’une séquence précise ou de la couverture d’un événement plus important.

A lire vos messages, l’objectivité, c’est la garantie de qualité du travail journalistique.

On va s’arrêter sur deux messages reçus à la médiation, mais avant toute chose, rappelons que l'objectivité ne fait pas partie des règles déontologiques auxquelles sont soumis les journalistes. L’objectivité, ça n’existe pas. Le journaliste doit donc “rechercher” l’objectivité, “s’en rapprocher au maximum” en multipliant les sources, les points de vue, les regards.

Cette recherche d’objectivité passe par le choix des mots dans les commentaires, les titres et sous-titres. Et s’inscrit dans un ensemble plus vaste lié au travail de toute une rédaction. Avant que le journaliste ne commence son article, son reportage, son billet, des choix ont déjà été établis en amont. La ligne éditoriale en est un, la sélection des sujets à traiter en est un autre. Le choix des angles aura ensuite une influence sur celui des intervenants (des experts ou des témoins ?) et du format (un direct sur place ou une analyse en plateau ?).

Ligne éditoriale, angle, billet, si tous ces mots vous semblent un peu chinois, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à nos vidéos Questions médias, sur la page INSIDE Info.

Plus un thème est complexe, plus le journaliste devra multiplier les sujets et les angles pour le traiter et tendre à l’objectivité.

Ce lundi 10 décembre, Michel a réagi à notre couverture sur le pacte migratoire : " J'écoute depuis plusieurs jours vos commentaires sur la situation politique et la naissance de notre gouvernement minoritaire. Je suis frappé de voir que vous interrogez UNIQUEMENT des partisans du pacte des migrations, jamais un seul opposant. Le public ne connaît donc pas les raisons qu'ils ont de s'opposer à ce pacte.

Un petit tour dans la base de données montre que les journaux télévisés ont consacré depuis le 14 novembre plus de 100 séquences sur le sujet (13h, 19h30 et Vews), sans compter les articles sur le site web, les débats en radio et en TV (comme A Votre avis). Dans ces séquences qui mêlent compte-rendu, analyse, rétrospective, on trouve des interventions d’opposants au pacte migratoire et de la N-VA.