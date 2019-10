Non, Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit qu'il "devait tout" à Jacques Chirac

C’est un téléspectateur bruxellois, Eric, qui a attiré notre attention sur cette maladresse. Jeudi 26 septembre, alors qu’il regarde notre JT de 13 heures, Eric tombe de sa chaise au moment où il entend que le leader de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon déclare que sa "peine est immense", qu’il "doit tout" à l’ancien président français Jacques Chirac dont on vient d’apprendre la mort quelques instants plus tôt.

"Assez surprenant pour un homme d’extrême gauche"

Intrigué par cet hommage inattendu rendu à un homme politique de droite, Eric décide de parcourir les différents médias en ligne et ne trouve aucune trace des propos qui sont attribués à Jean-Luc Mélenchon par mon collègue Pierre Marlet, sur le plateau du JT. C’est bien normal, car Jean-Luc Mélenchon ne les a jamais tenus.

Pierre est l’un des grands spécialistes de la politique française à la rédaction. Forcément, lui aussi a été très étonné de citer Mélenchon en ces termes. D’ailleurs, en direct, Pierre commente : "c’est assez surprenant pour un homme d’extrême gauche".

Que s’est-il passé ?

Pour bien comprendre, il est important de situer le contexte d’un journal télévisé un jour comme celui-là. L’annonce du décès intervient à une heure à peine du journal. Ce qui est peu, bien que les reportages aient été réalisés de manière anticipée et malgré la présence à la rédaction de journalistes experts comme Pierre. Du coup, et vous ne le savez peut-être pas, le journal continue de se construire en cours de route. Les reportages continuent de se fabriquer pendant que d’autres sont déjà diffusés et les interventions en direct continuent de se préparer. Pierre, entre ses interventions en direct, se réfugie en régie, pour avoir accès à un ordinateur et fil des dépêches, histoire d’alimenter et d’actualiser les "plateaux" à venir.

►►► Retrouvez d’autres coulisses de notre info sur la page INSIDE de la rédaction

Pierre se souvient bien : "entre deux interventions, je file en régie m’asseoir à côté du collègue chargé de la correction des sous-titres. Il attire mon attention sur une dépêche Reuters : tu as vu la réaction de Mélenchon ? Je la parcoure à mon tour… et y lis exactement la même chose que lui : Mélenchon déclare qu’il doit tout à Jacques Chirac". Pierre, a priori surpris, se dit qu’après tout, Jean-Luc Mélenchon "est capable de réactions outrancières". En réalité ce n’est pas ce que dit la dépêche.